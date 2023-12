Tagesspiegel Plus Laternenzauber, Stockbrot, Fahrt mit dem Nikolaus : Diese Brandenburger Weihnachtsmärkte bringen Sie in Festtagsstimmung – der große Überblick

Die Auswahl an Weihnachtsmärkten in Brandenburg ist groß, ob für Kinder, mit Tieren, auf dem Land, im Wald oder in historischem Ambiente.