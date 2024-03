Ein autoarmes Neubaugebiet in Geltow Nord, Geothermie und Bürgersolarpark, ein Klimaschutzmanager für die Gemeinde und ein wiedervernässtes Moor zur CO₂-Reduktion. Die Klimainitiative Schwielowsee hat große Pläne für ihre Heimatgemeinde in Potsdam-Mittelmark und deren drei Ortsteile Caputh, Geltow und Ferch in Potsdams Nachbarschaft. „Wir wollen Klimaschutzgemeinde werden“, sagt Christian Wessel, Mitgründer der Bürgerinitiative. Es wäre die erste Brandenburgs.

Klimainitiative will Moor vernässen

Zusammen mit Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne) und mehr als 30 Interessierten steht Wessel an einem Wäldchen am Caputher See und präsentiert den ersten Erfolg der Initiative: Die Bäume im Moor stehen unter Wasser. Das ist nicht nur das Ergebnis des starken Winterniederschlags, sondern auch eines einen Kilometer entfernten kleinen Bächleins, dessen Abfluss die Engagierten mit Sandsäcken verringert haben. Damit das Moor nicht trocken steht und CO₂ emittiert, hat die Bürgerinitiative die natürliche Aufstauung des Caputher Sees um zusätzliche 40 Zentimeter gehalten.

Im Moor erklärt Moorexpertin Beate Gall Umweltminister Axel Vogel (M.) die Moorlandschaft am Schwielowsee. Im Hintergrund Christian Wessel. © PNN/Katharina Golze

„Wenn wir im Winter genug aufstauen, hoffen wir, dass wir im Sommer keinen so starken Trockenfall des Moores haben“, sagt Christian Wessel. Die Logik: „Wenn die sechs Hektar Moor trocken fallen, emittieren sie so viel CO₂, als wenn wir eine große Windkraftanlage bauen würden.“ Die Wiedervernässung ist der günstigere, unkomplizierte Weg.

Das Moor am Caputher See steht aktuell unter Wasser. © PNN/Katharina Golze

Ein Bürgerwindrad bei Ferch

Parallel dazu baut die Potsdamer Firma Notus Energy bei Ferch tatsächlich sechs Windkraftanlagen. Eine soll ein Bürgerwindrad werden, finanziert über Darlehen der Anwohnenden, gekauft und betrieben von der eigens gegründeten Gesellschaft Havelwind. „Neun Personen betreiben die Firma, um Hunderten Bürgern die Beteiligung zu ermöglichen“, sagt Havelwind-Geschäftsführer Andreas von Zadow. Die Beteiligten profitieren von den Zinsen und sollen zur Energiewende motiviert werden.

Seit zehn Jahren kämpfen die Schwielowseer für ihr Bürgerwindrad. Der Umweltverein „Waldkleeblatt – Natürliche Zauche“ hatte gegen die notwendigen Rodungen geklagt, doch war vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg gescheitert. Im September haben die Bauarbeiten begonnen, aktuell werden Fundamente gegossen, Kranstellflächen erstellt und das Erdkabel für den Netzanschluss verlegt. „Die ersten Anlagen werden voraussichtlich im Sommer in Betrieb genommen“, teilt Mirko Hannemann von Notus Energy mit.

Ferch liegt am Südzipfel des Schwielowsees. © Lutz Hannemann

Auch wenn der erzeugte Strom nicht automatisch in der Gemeinde genutzt werden kann, sondern ins Stromnetz gespeist wird, soll diese doch profitieren. „In den nächsten 20 Jahren sollen die Erlöse neue Projekte zum Klimaschutz und Energieeinsparungen unterstützen“, so von Zadow. Zudem hofft er langfristig auf eine Reform, die den Strom vor Ort nutzbar macht. Mit dem Bürgerwindrad könnten laut seiner Berechnungen gut 3700 Vier-Personen-Haushalte versorgt werden. In der Gemeinde leben knapp 11.000 Menschen. Für Andreas von Zadow ist das Projekt ein wichtiger Beitrag zum Klimakonzept der Gemeinde.

Großes Klima-Leitbild, kleine Schritte

Seit 2014 hat die Gemeinde Schwielowsee ein eigenes Klimaleitbild, 2020 wurde nochmal nachgebessert. Die Ziele darin sind ambitioniert: die Senkung des spezifischen Energieverbrauchs um ein Prozent pro Jahr, die Reduktion der CO₂-Emissionen auf 4,7 Tonnen pro Jahr und Einwohner bis 2030, vier Megawatt installierte Solarleitung auf Dächern bis 2030. Vieles ist noch Vision. Mehrfach betont Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU), es seien vorerst Ideen. Eine detaillierte CO₂-Bilanz der Gemeinde gibt es nicht, die Ziele sind kaum messbar. Dafür verweist Hoppe auf eine Berechnung, wie viel ihre Umstellung aller Straßenlaternen auf LED ausmacht. „Wir sparen jetzt 15,9 Tonnen CO₂ pro Jahr ein“, sagt sie.

Kerstin Hoppe, Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee. © PNN / Ottmar Winter/Ottmar Winter

„Wir haben am meisten bei der umweltfreundlichen Mobilität erreicht“, sagt die Bürgermeisterin. Die Buslinie 631 Geltow - Potsdam werde im Zehn-Minuten-Takt bedient, die Linie 607 Ferch - Caputh - Potsdam im 20-Minuten-Takt. Zudem gebe es vier Leihrad-Stationen, jeweils in den drei Ortsteilen sowie am Bahnhof Ferch-Lienewitz. Zum Waldumbau und zu verfügbaren Moorflächen für die Wiedervernässung kann sie hingegen keine Angaben machen.

Schwierig gestaltet sich zudem die Energiewende: Der Fördermittelbescheid zur kommunalen Wärmeplanung ist durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimafonds eingefroren. Solarprojekte wurden bisher nur angefragt, nicht umgesetzt. Für die Geothermie prüfe man aktuell die Grundlagen, so Hoppe. Das Problem: „Wir haben keine Fernwärmenetze.“ Die Anwohnenden müssen Strom und Gas alternativlos nutzen.

Nächster Schritt Bürgersolarpark?

Ginge es nach Karl Heuer, Mitbegründer der Klimainitiative und Grünen-Mitglied im Ortsbeirat Ferch, sollte in Schwielowsee ein Bürgersolarpark entstehen. Ähnlich zum Bürgerwindrad sollen Bürgerinnen und Bürger sowie Flächeneigentümer bei der Entwicklung eingebunden werden und sich finanziell beteiligen können.

Doch erstmal müssten dafür geeignete Freiflächen für Solaranlagen in der Gemeinde identifiziert sowie der Flächennutzungsplan angepasst und ein Bebauungsplan beschlossen werden. Es sei ein sehr langsamer Prozess, sagt er, dabei könnten die Einnahmen aus Solarstrom der Gemeinde zugutekommen. „Nach den Wahlen müssen wir solche Dinge voranbringen“, sagt Heuer.

Klima-Initiative will Klimaschutzgemeinde werden

Auch Christian Wessel von der Klima-Initiative hat keine Geduld: „Bisher hat die Gemeinde gesagt, sie denke Klimaschutz mit, aber das ist uns zu wenig.“ Die 32 aktiven Mitglieder wollen nicht nur einen Klimaschutzmanager und einen Klimabeirat 2.0, sondern dass das Ziel der Klimaschutzgemeinde mit Gemeindevertreterbeschluss im Klimaleitbild verankert wird.

Beim Zukunftsdialog in Caputh formuliert Christian Wessel (l.) neben Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (2.v.r.) und Minister Axel Vogel (r.) seine Forderung nach einer Klimaschutzgemeinde. © PNN/Katharina Golze

In Deutschland gibt es bereits mehrere Gemeinden, die Klimaschutzgemeinde sind, unter anderem mehrere im Landkreis München. Brandenburgs Klimaschutzministerium verweist: „Der Titel ‘Klimaschutzgemeinde’ ist kein vom Ministerium vergebener Titel.“

Wir haben im Haushalt 2023 und 2024 keine finanziellen Möglichkeiten für einen Klimaschutzmanager. Kerstin Hoppe, Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee

Bürgermeisterin Kerstin Hoppe fehlen für den Titel die konkreten Rahmenbedingungen. Auch Wessel sagt, man müsse die konkrete Ausgestaltung noch entwickeln. Beispielhaft nennt er, die Klimaperspektive bei Bebauungsplänen wie dem für Geltow Nord mitzudenken und etwa keine Einfamilienhaussiedlung mit mehreren Pkw-Stellplätzen durchzuwinken.

Einem Klimaschutzmanager erteilt Hoppe eine Absage: „Wir haben im Haushalt 2023 und 2024 keine finanziellen Möglichkeiten für einen Klimaschutzmanager.“

Kleine Erfolge

Christian Wessel setzt nun auf den aktuell laufenden Beteiligungsprozess Insek 2040, bei dem die Gemeinde ein Strategieplan, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek), entwickelt, und hofft, Schwerpunkte und Handlungsfelder für die Zukunft wie Klimaschutz und Klimafolgenanpassung gemeinschaftlich zu definieren.

Das, was wir fordern, ist für viele zu schnell, zu direkt und zu konsequent. Christian Wessel, Vorstandsmitglied der Klima-Initiative Schwielowsee

Als Gemeindevertreter für Bündnis 90/Die Grünen weiß er: „Das, was wir fordern, ist für viele zu schnell, zu direkt und zu konsequent.“ Zum Beispiel, dass in jedem Ortsteil ein Gebäude für Solar geprüft werden soll. In der Gemeindevertretung ist er der einzige Vertreter der Klimainitiative. Doch bei manchen Projekten, wie jüngst dem Moor, konnten sie überzeugen. Zwar gab es anfangs Protest von den Anliegern am See, die plötzlich nasse Grundstücke hatten. Im Februar einigte man sich auf ein niedrigeres Stauziel, das nun über drei Jahre beobachtet wird.

Vor Ort lobt Umweltminister Axel Vogel: Dass eine Bürgerinitiative sich für nasses Moor einsetzt, sei in Brandenburg etwas Besonderes. Bisher seien es eher Landwirte, die Flächen wiedervernässen. „Wir haben Gemeinden, die Vorbehalte haben, und Gemeinden, die voll dahinter stehen“, sagt Vogel. Daniela Setton, Leiterin des Referats Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Klimaschutzministerium, ergänzt: „Wir brauchen viel mehr so aktive Gemeinden.“