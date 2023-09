Petra und der Wolf Zu Besuch im Tierpark Kunsterspring

Der Wolfsrüde Arik lässt sich gar nicht blicken, da mag Tierparkleiter Peter Mancke noch so leckeres Schaf in seinem Eimer dabeihaben. Dann ertönt Wolfsheulen, der Tierparkleiter kann täuschend echt, auch ohne Mond, deren Rufe imitieren. Mancke verteilt die Fleischstücke, Schafsläufe, das Fell ist noch dran. Dazu Stücke von Bauch und Rücken des Tieres, ohne Fell. Noch einmal streckt Mancke den Kopf und stößt jaulende Töne aus. Weiter hinten, an den Bäumen, tut sich was. Einer der Wolfsrüden wagt sich vor, schnappt sich ein Stück Fleisch. Mit eingezogenem Schwanz trollt er sich, versteckt sich hinter einem Baumstumpf. Nun traut sich der andere Rüde, auch er bleibt wachsam, kaum hat er ein Stück Fleisch in der Schnauze, bringt er die Beute in Sicherheit.