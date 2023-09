Sechsmal Schloss und immer anders  In Elbe-Elster wird zur Schlossnacht geladen 

Am Samstag, 9. September, zeigen sich die Schlösser im Landkreis Elbe-Elster von einer anderen Seite. Es ist Elbe-Elster-Schlössernacht, gefeiert wird ab dem Nachmittag bis in die Nacht hinein. Dabei bietet jedes teilnehmende Schloss ein eigenes Programm. Mal weinseliger Genuss, mal vom König höchst selbst vorgetragene Gedichte. Gediegen oder zünftig, Musik ist immer dabei, in oder vor historischer Kulisse. Lustige Spiele, ungewöhnliche Entdeckungen und darben muss auf den Schlosshöfen oder in den Gärten auch niemand. Bis spät in die Nacht muss allerdings niemand durchhalten. Die Veranstaltungen enden vor Mitternacht. Keine Chance den ortsansässigen Schlossgespenstern bei ihren Runden durch die Gemäuer zu begegnen.