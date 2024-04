Tagesspiegel Plus Tiny Houses in der Karibik : Potsdamer Unternehmer Heiko Neupert will sein Dorf-Projekt exportieren

Am Klostersee in Lehnin baute er die größte Tiny-House-Siedlung Deutschlands. Jetzt will der Selfmademan Heiko Neupert seine Idee karibisch exportieren. Samt Bäcker, Bars und Brauerei.