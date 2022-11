Trotz sinkender Werte Brandenburg wird Corona-Regeln wohl nicht lockern

In Brandenburg zeichnen sich für die kommende Woche bisher keine Änderungen der Corona-Regeln ab. Damit müssten Fahrgäste öffentlicher Busse und Bahnen im Nahverkehr sowie Besucher von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose weiter eine FFP2-Maske tragen.

Die Corona-Verordnung läuft am Donnerstag nächster Woche (24. November) aus. Die Verlängerung stehe auf der Tagesordnung des Kabinetts am nächsten Dienstag (22. November), teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Donnerstag mit.

Land meldet 1335 Neuinfektionen

Maßgeblich für die Beurteilung der Lage sind die Kriterien der Warnampel. Sie blinkt nach jüngsten Daten in zwei von drei Bereichen Grün, in einem Bereich Gelb. Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Fälle ist stabil (230,2), wenn auch höher als in Berlin (150,3). Vor einer Woche lag die Brandenburger Inzidenz bei 306,2.

Am Donnerstag wurden 1335 Neuinfektion vermeldet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 9,18, diese Ampel steht auf Gelb. Der Anteil freier Intensivbetten liegt im grünen Bereich bei 15,46 Prozent.

Aktuell werden 398 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Die Zahl liegt deutlich unter der Schwelle von 1000, die sich die Landesregierung gesetzt hat, um schärfere Maßnahmen zu prüfen. Vor einer Woche lag die Zahl der Patient:innen in den Kliniken bei 529. (dpa/PNN)

