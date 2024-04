Umweltprojekt in der Prignitz Warum ein Ex-Bankier in Brandenburg 58 Hektar Urwald pflanzt

Am Rudower See mitten im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg in der Prignitz wächst ein Urwald. Auf dem Boden einer ehemaligen Kiefernmonokultur und gerodetem Brachland gedeihen heimische Laubbäume. Am Waldesrand sollen Wildapfel, Wildbirne und Vogelbeere gepflanzt werden.