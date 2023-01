Warnampeln seit zwei Wochen auf Grün Brandenburg schafft Corona-Isolationspflicht ab

Brandenburg schafft zum 13. Februar die Corona-Isolationspflicht ab. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. „Die Corona-Lage hat sich erfreulicher Weise sehr entspannt. In Brandenburg zeigen die drei Corona-Warnampeln seit knapp zwei Wochen komplett auf Grün. Die Situation in den Krankenhäusern ist ruhig, die Zahl der Corona-Patienten, die stationär versorgt werden müssen, ist deutlich zurückgegangen“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Das Vorgehen sei eng mit Berlin abgestimmt, hieß es. In der Bundeshauptstadt soll die Absonderungspflicht ebenfalls zum 13. Februar entfallen.

Derzeit müssen sich in Brandenburg positiv getestete Personen mindestens fünf Tage in Isolation begeben. Die Absonderung endet nach fünf Tagen, wenn in den letzten 48 Stunden keine Symptome auftraten. Wenn am fünften Tag noch Symptome bestehen, verlängert sich die Absonderung entsprechend, bis diese 48 Stunden Symptomfreiheit erreicht sind – aber höchstens auf zehn Tage.

Verdachtspersonen müssen sich absondern, wenn sie einen positiven Selbsttest oder Krankheitszeichen aufweisen. Eine Quarantänepflicht für Kontaktpersonen gibt es nicht.

Schon am Donnerstag (2.2.) entfällt die FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Reisende benötigen dann weder in Bussen, Regionalzügen oder ICEs einen Mund-Nasen-Schutz. Am Dienstag lag Brandenburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei 58,2. 227 Corona-Patienten werden im Krankenhaus behandelt – davon befinden sich 19 auf den Intensivstationen. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,6.

Zur Startseite