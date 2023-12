Weihnachtsbaum mieten Diese Brandenburger Tannen im Topf erleben mehr als ein Fest

Sie schaut auf den Baum und sieht zufrieden aus. Vor Sandra Voigt steht eine drei Meter hohe Nordmanntanne, ihr erster nachhaltiger Weihnachtsbaum zur Miete. Er ist etwas kahler als die konventionellen Plantagenbäume. Das liegt am 35-Liter-Topf, in dem die Tanne gewachsen ist und in dem sie die Feiertage in der Wohnung in Berlin-Lichtenberg verbringt, bevor sie in die Natur zurückkehrt.