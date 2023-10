63-Jährige verletzt Autofahrerin prallt in Potsdam gegen Betonpfeiler

Eine 63 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Potsdam mit ihrem Wagen gegen einen Betonpfeiler neben der Straße gekracht. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Rettungssanitäter brachten die verletzte Frau nach dem Unfall im Humboldtring/Ecke Babelsberger Straße in ein Krankenhaus.

Warum die Autofahrerin von der Straße abkam, ist unklar. Die Polizei ermittelt. Der stark beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Unfallbereich wurde vorübergehend abgesperrt.