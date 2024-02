Aktiv vor der Landtagswahl In Potsdam stellen sich immer mehr „Omas gegen rechts“

Mit Transparent und Teppichklopfer reihen sich gut ein Dutzend ältere Damen und Herren in die Menschenkette am Potsdamer Landtag. „Omas gegen rechts“ steht auf ihren Leibchen, Buttons und Demoschildern. Seit fünf Jahren stellt sich die Potsdamer Gruppe gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit – und steht aktuell in erster Reihe bei den Demos in der Landeshauptstadt.