Autorin Anne Rabe im T-Werk Potsdam Ein Abend über emanzipierte Ostfrauen, Schweigen und Gewalt

Anne Rabes „Die Möglichkeit von Glück“ ist eine Emanzipationsgeschichte. Als diese habe sie ihr Buch immer begriffen, sagt die Berliner Autorin. „Das Sprechen über Leerstellen, dem Nachgehen der Dinge, die beschwiegen werden, und das Aufbrechen von Tabus kann vielleicht dazu führen, dass die Gewalt nicht mehr weitergegeben wird.“ Gewalt in Familien, Gewalt von staatlichen Institutionen. Das Buch passe gut zum Frauentag, sagt die 1986 in Wismar geborene Schriftstellerin, denn „Frauen sind im Zweifel genau die Personen, die die Tabus brechen, weil sie noch viel mehr von den Tabus betroffen sind“.

Das Autonome Frauenzentrum hatte Anne Rabe zum Internationalen Frauentag ins ausverkaufte T-Werk eingeladen. Zusammen mit zwei weiteren Frauen mit Ostbiografie, Historikerin Jessica Bock und Jenny Pöller vom Frauenzentrum, sprach sie vor gut 130 vorwiegend weiblichen Gästen über die Protagonistinnen in ihrem Roman, das Schweigen der Ostfrauen und die Leerstellen, die von rechtspopulistischen Gruppierungen genutzt werden.

Die emanzipierte Ostfrau – ein Mythos?

„Es gibt das Bild der emanzipierten Ostfrau, die alles hinkriegt. Die alles hinkriegen muss“, sagt Anne Rabe. Vollzeitjob, Haushalt, Kinderbetreuung, dazu Versorgungsengpässe, gerade in der Provinz.

„Für Alleinerziehende war es noch schwieriger. Die Frauen waren ständig am Rennen. Es wird wenig über die Erschöpfung gesprochen“, sagt Jessica Bock, Historikerin am Digitalen Deutschen Frauenarchiv. Sie promovierte über die Frauenbewegung in Ostdeutschland und forscht zu Schwangerschaftsabbrüchen in der DDR. Darüber zu sprechen sei schambehaftet, ergänzt Rabe, schließlich sei die emanzipierte Ostfrau „fast der einzige Ostpokal“.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Eine solche Frau ist Monika, eine der Frauen in Rabes Roman und Mutter der Erzählerin Stine. Anne Rabe liest zwei gewaltvolle Geschichten von Monika: die des Mädchens, dessen schreiende Schwester in den Schuppen gesperrt wird, und die der Mutter, die am Herd stehend ihre Kinder in schmerzhaft heißes Badewasser zwingt. Großmutter Eva, geboren im nationalsozialistischen Deutschland und aufgewachsen zwischen Trümmern, Not und sexualisierter Gewalt, sagt im Alter: „So leicht stirbt es sich nicht.“ Das Schweigen und Weiterschweigen als Überlebensstrategie.

Über Grausamkeiten sprechen statt zu schweigen

Nicht selten wurde den Mädchen und Frauen „sei still“ gesagt, sagt Jessica Bock. „Das Schweigen brechen war in der DDR unglaublich schwer“, so die Historikerin. Auch in DDR-Familien gab es sexualisierte Gewalt, nur wurde die Forschung dazu ab den 1970ern eingestellt. „Jede fünfte Frau in der DDR war von Gewalt in Paarbeziehungen betroffen“, sagt Bock. Im Roman ist Stines Kindheitsfreundin von sexuellem Missbrauch betroffen.

Man müsse die Grausamkeiten besprechen, die es gab, sagt Anne Rabe, damit sie sich nicht von den Falschen instrumentalisieren lassen. Etwa, wenn die AfD proklamiert: Vollendet die Wende! „Wir müssen ganz viel miteinander sprechen, um die Leerstellen zu füllen, damit es nicht die anderen tun“, sagt auch Jessica Bock. Der Mythos der Ostfrau verstelle den Blick auf bestehende, patriarchalischen Verhältnisse im Osten. Moderatorin Jenny Pöller ergänzt, die rechte Ideologie sei auf dem Vormarsch, der heutige Status Quo nicht selbstverständlich.

Frauenministerin berichtet von zunehmendem Antifeminismus

Auch die Grußworte am Abend thematisieren den aktuellen Rechtsruck. Das Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Kräfte und der zunehmende Antifeminismus treibe viele um, sagt Gleichstellungsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). „Noch nie war es so wichtig wie in diesem Wahljahr 2024 zu sagen: Wir müssen demokratisch und wir müssen feministisch wählen“, so die Ministerin.

Sie verwies auf gleichstellungspolitische Errungenschaften wie den Ausbau von Emanzipationsmöglichkeiten für Mädchen und queere Jugendliche, die Stärkung von Frauen auf dem Land und den Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Jenny Pöller lobte sie als „weltbeste Frauenministerin“.

„Das Motto der diesjährigen Frauenwochen ‘Dit könn wa besser’ ruft dazu auf, sich nicht mit dem Erreichten zufriedenzugeben. Es regt dazu an, gemeinsam Zukunftsvisionen zu entwickeln, kritisch mit sich selbst und anderen zu sein“, so Nonnemacher.

Der Abend im T-Werk und Anne Rabes „Die Möglichkeit von Glück“ gaben dafür den passenden Rahmen. Anne Rabe sagt: „Sich zu begegnen, sich zu erzählen und ein stückweit diese schwierigen Geschichten loszuwerden, darin liegt Hoffnung. Am Ende liegt darin die Möglichkeit von Glück: dass man Dinge klären und weitergehen kann und nicht mehr von der Vergangenheit emotional verhaftet wird.“