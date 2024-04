Besetzt, geräumt, geblieben Das Archiv Potsdam feiert sein 30. Jubiläum

Als am 28. März 1994 das leerstehende Gebäude Archiv in der Leipziger Straße besetzt wurde, war Leerstand noch das große Thema in Potsdam. Von Wiederaufbau – etwa des Landtages als Stadtschloss – war noch keine Rede.

Die Speicherstadt ringsherum war ein verfallener Komplex, die Innenstadt mit ihren leer stehenden Bauten war zum Zentrum besetzter Häuser geworden; Potsdam war kurzzeitig die Stadt mit der höchsten Hausbesetzerdichte Europas bezogen auf die Einwohnerzahl, nicht Hamburg, Kopenhagen oder Barcelona. Das begann 1989 mit der Besetzung der Dortustraße 65, mit der Zeit entstand so eine richtige Siedlung, besonders um die Gutenbergstraße. Bis zum September 1993 – als die „Fabrik“ in der Gutenbergstraße 105 geräumt wurde, flogen Steine, die Zeit der Duldung und des Wegsehens war vorbei.

Ein Blick ins Innere des Archiv – vor der grundlegenden Sanierung vor einigen Jahren. © PNN / Ottmar Winter/Ottmar Winter

So war die Besetzung des Archivs vor ziemlich genau 30 Jahren eben auch eine Konsequenz aus den Räumungen, die stetig fortschritten – heute ist in der pittoresken Innenstadt rund um die Gutenbergstraße kaum noch etwas davon zu sehen. Bis 1997 lief es auch im Archiv noch weitestgehend reibungslos. Bis an einem Konzertabend im August in der Nachbarschaft ein Bagger brannte und die Polizei mit einem Großaufgebot anrückte. Bei der Räumung blieb es jedoch nicht: Kurzerhand wurde das Büro des damaligen Sozialbeigeordneten und späteren Oberbürgermeisters Jann Jakobs (SPD) symbolisch besetzt – doch der habe keine Lust mehr auf Bürgerkrieg gehabt, wie er Jahre später erzählte. Eine Lösung musste her: So erhielt das Archiv im November 1997 einen Mietvertrag, später einen Erbbaupachtvertrag mit der Stadt, der bis heute gilt. Ziviler Ungehorsam hatte sich damals einfach durchgesetzt.

Wir haben in den 30 Jahren geschafft, eine anerkannte soziokulturelle Einrichtung zu werden, die von der Stadt akzeptiert wird. Alexander Frehse, eines der fünf Vorstandsmitglieder des Archivs

Ob das heute noch so funktionieren würde? Sicherlich nicht. „Wir haben in den 30 Jahren geschafft, eine anerkannte soziokulturelle Einrichtung zu werden, die von der Stadt akzeptiert wird“, sagt Alexander Frehse, der als einer der Vorstände im Archiv für die Finanzen verantwortlich zeichnet – 2010 sei er ins Archiv gekommen und sofort schockverliebt in das Haus gewesen. „Das haben wir uns aber hart erarbeitet – man hat uns ja nicht gerade nur den roten Teppich ausgerollt.“ Aber sie seien immer ansprechbar gewesen und hätten konstruktiv mit der Stadt gearbeitet. „Und ohne die Kulturförderprogramme der Stadt hätten wir Corona nicht überlebt, so viel steht fest.“

Niedrigschwellige Angebote für die Stadtgesellschaft

Als gemeinnütziger, rein ehrenamtlicher Verein sei man durch alle Förderungen durchgerutscht, da es keine sozialversicherungspflichtigen Angestellten im Archiv gibt. Das sei aber auch Konzept: „Bei uns verdient keiner einen müden Cent, wir sind seit 30 Jahren komplett ehrenamtlich organisiert und nicht kommerziell“, sagt Frehse. Dafür biete man eben niedrigschwellige Angebote für die Stadtgesellschaft; Konzerte gegen Eintrittsspende, Getränkepreise weit unter dem Innenstadt-Niveau. Und keine Hierarchien: Vorstände seien eben gesetzlich vorgeschrieben, aktuell seien es sogar fünf im Archiv, beschlossen werde aber alles kollektiv.

Das Archiv an der Leipziger Straße am Brauhausberg im Jahr 2012. © Andreas Klaer

Und es gibt auch noch Bewohnerinnen und Bewohner in dem Haus an der Leipziger Straße, ein gutes Dutzend Wohneinheiten seien es, mit Gemeinschaftsküchen und -bädern, „ein soziokulturelles Hausprojekt mit Wohnstruktur“. So einfach einziehen geht aber nicht: Nur Vereinsmitglieder dürfen dies, sonst wäre das ein Verstoß gegen den Pachtvertrag. Wer dort wohnen darf, beschließe ein Bewohnerinnenplenum.

Ich ziehe hier erst aus, wenn ich alt bin! Wenn überhaupt. Bewohnerin „Funkah“, 20 Jahre

Der älteste Bewohner lebt seit 1994 dort, die jüngste Bewohnerin seit Dezember 2023. „Funkah“ nennt sich die 20-Jährige: „Ich habe mich von Anfang an hier zu Hause gefühlt“, erzählt sie, „ich bin in den Verein eingetreten, habe am Tresen gearbeitet.“ Dann wurde zum Glück ein Zimmer frei: Für sie, die eine Ausbildung in Berlin macht, ein Glückstreffer: „Ich ziehe hier erst aus, wenn ich alt bin!“, lacht sie. „Wenn überhaupt.“

Mittlerweile ist das Archiv eingezwängt in schicke, neue Wohngebäude in der Speicherstadt. Aber es ist auch selbst modernisiert worden, mit neuer Fassade und neuem Dach. Die Atelieretage ist noch Großbaustelle: Den Brandschutz im Erdgeschoss habe man komplett selbst finanziert, weshalb das Archiv seinen 20. Geburtstag 2014 geschlossen feiern musste und erst ein Jahr später wieder öffnen konnte.

Die Leipziger Straße im Jahr 2012 vor der umfassenden Sanierung der historischen Gebäude. © Andreas Klaer

In den oberen Etagen riecht es nach frischer Farbe, es hängen die roten Datenkabel für die Brandmeldeanlage von der Decke, wo früher noch die dicken, alten Holzbalken zu sehen gewesen seien. Für die aktuelle „brandschutztechnische Ertüchtigung“ habe es sogar eine 100%-Förderung von der Stadt gegeben. Die nächste Großbaustelle: Irgendwann sollen die Proberäume im Keller hergerichtet werden.

Zeit zum Feiern bleibt, trotz permanenter Baustellen. Die große Party beginnt am 27. April mit dem legendären „Mutantenstadl“ – die musikalische Dauerparodie wird mit Sicherheit für ausgelassene Stimmung sorgen. Am 4. Mai beginnt die eigentliche Feierwoche mit dem „Alternativen Stadtspaziergang“ ab 14 Uhr, der an der ehemaligen „Fabrik“ in der Gutenbergstraße 105 beginnt und im Archiv endet. In der folgenden Woche gibt es Konzerte, aber auch einen Familientag mit Hüpfburg, zu dem die Nachbarn eingeladen werden, und ein Fußballturnier. „Aber einen Tag feiern wir uns einfach nur selbst!“, freut sich Alexander Frehse. Weitere Infos unter archiv-potsdam.de.