Betrunken in Potsdam unterwegs Autofahrer kracht mit mehr als 2,3 Promille gegen Lotto-Geschäft

Mit mehr als zwei Promille ist ein 23 Jahre alter Autofahrer am frühen Samstagmorgen in Potsdam unterwegs gewesen, ehe seine Fahrt an einer Hauswand endete. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann im Ortsteil Eiche zunächst rechts von der Kaiser-Friedrich-Straße ab. Dabei stieß sein Auto mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Der Wagen des 23-Jährigen kam zum Stehen, als dieser gegen ein Lotto-Geschäft krachte.

Ein Atemalkoholtest wies bei dem Unfallfahrer einen Wert von 2,31 Promille auf. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Führerschein des 23-Jährigen stellte die Polizei sicher. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.