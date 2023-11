„Blauer Lichterglanz“, Sternenmarkt, Sinterklaas-Fest Potsdams Weihnachtsmärkte im Überblick

Weihnachtsstimmung liegt in der Luft: Am Montag öffnet in Potsdam der „Blaue Lichterglanz“. Aber nicht nur auf dem größten Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt duftet es in den nächsten Wochen nach gebrannten Mandeln und Punsch. Denn zahlreiche Weihnachtsmärkte sorgen in der Adventszeit für eine festliche Atmosphäre. Ein Überblick.

Wintermarkt Minsk

Das Minsk wurde im vergangenen Jahr eröffnet. © Ottmar Winter PNN / Ottmar Winter PNN

Wann?: Am ersten Dezemberwochenende (1. bis 3.12.) jeweils von 13 bis 19 Uhr

Wo?: Auf dem Gelände des Kunsthauses auf dem Brauhausberg

Was?: An den Buden werden warme Getränke und Speisen angeboten, zudem können handgemachte Besonderheiten erworben werden, außerdem Spielzeug, Papierwaren, Design und Schmuck. Am 3. Dezember (1. Advent) ist der Eintritt zur aktuellen Ausstellung frei. Interessierten wird empfohlen, ein Zeitfenster im Voraus zu reservieren. Am selben Tag spielt von 16 bis 17 Uhr ein Oktett des Landesjugendjazzorchesters.

Blauer Lichterglanz

Auf dem Potsdamer Luisenplatz wurde Anfang November ein Weihnachtsbaum aufgestellt. © Jana Haase

Wann?: 27. November bis 29. Dezember

Wo?: In der Brandenburger Straße zwischen Bassinplatz und Luisenplatz

Was?: Rund 140 Stände locken auf Potsdams größtem Weihnachtsmarkt mit Köstlichkeiten und Kunsthandwerk. Im Riesenrad auf dem Bassinplatz können sich Besucherinnen und Besucher das weihnachtliche Treiben von oben aus anschauen. Auf dem Luisenplatz gibt es eine Märchenbühne. An den Hütten und Zäunen werden Plakate von mehr als 50 Filmen zu sehen sein, die in den traditionsreichen Babelsberger Studios gedreht worden sind. Während des Weihnachtsmarktes ruhen die Bauarbeiten in der Brandenburger Straße. An Heiligabend hat der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Sternenmarkt mit Sternenfest

Auf dem Sternenmarkt können Besucherinnen und Besucher sich mit polnischen Traditionen vertraut machen. © Andreas Klaer

Wann?: 1. Dezember (16 bis 20 Uhr), 2. Dezember (11 bis 20 Uhr), 3. Dezember (11 bis 19 Uhr)

Wo?: Kutschstallhof am Neuen Markt

Was?: Der Sternenmarkt gibt Einblick in die polnischen Weihnachtstraditionen. Neben landestypischem Kunsthandwerk werden an den mehr als 50 Ständen kulinarische Spezialitäten angeboten. Polnische und deutsche Künstlerinnen und Künstler stellen ein mehr als 20-stündiges Sternenfest auf die Beine. Zudem gibt es Zirkusdarbietungen und Konzerte. Eintritt 3 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Weitere Infos: www.sternenmarkt-potsdam.de

Böhmischer Weihnachtsmarkt

Böhmische Musiker sorgen in Babelsberg für Stimmung. © MANFRED THOMAS TSP

Wann?: Am ersten und zweiten Dezemberwochenende (1. bis 3. und 8. bis 10. Dezember); freitags 17 bis 22 Uhr, samstags 11 bis 22 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr

Wo?: Weberplatz in Babelsberg

Was?: Handwerker, Händler, Künstler und Gastwirte präsentieren regionale Traditionen. Böhmische Musikgruppen sorgen für weihnachtliche Stimmung. Kinder dürfen sich auf die Böhmische Kristallfee und die Werkstatt des Weihnachtsmannes freuen. Zu den Highlights zählt die „Böhmische Hirtenmesse“ von Jakub Jan Ryba am 2. Dezember um 16 Uhr in der Friedenskirche. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro. Tickethotline: (0331) 7049264.

Weitere Infos: babelsberg-potsdam.de/termine-projekte/bohmischer-weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt im Alten Rad in Eiche

Wann?: 2. Dezember von 13 bis 19 Uhr

Wo?: Auf dem Marktplatz im Ortsteil Eiche

Was?: Premiere in Eiche: Der Weihnachtsmarkt findet zum ersten Mal statt. Initiatorin ist die Galeristin Anne Preuß. Besucher können sich an den Ständen mit Köstlichkeiten versorgen und nach Kunsthandwerk stöbern.

Sinterklaas-Fest im Holländischen Viertel

Traditionell eröffnet Sinterklaas den Weihnachtsmarkt im Holländischen Viertel. © Andreas Klaer,PNN,Tsp/Andreas Klaer

Wann?: Am 9. Dezember von 11 bis 20 Uhr, am 10. Dezember von 11 bis 19 Uhr

Wo?: Im Holländischen Viertel

Was?: In den Niederlanden verteilt Sinterklaas traditionell am 5. Dezember Geschenke an Kinder. Vier Tage später reitet er auf seinem Schimmel ins Holländische Viertel, um den dortigen Weihnachtsmarkt zu eröffnen. Zuvor soll er am 9. Dezember gegen 13.30 Uhr im Potsdamer Hafen von Oberbürgermeister Mike Schubert empfangen werden. Sinterklaas’ Helfer verteilen Süßigkeiten an Kinder, während eine Kapelle aufspielt. Auf dem Sinterklaas-Markt bieten rund 100 Stände Köstlichkeiten an – natürlich auch Kniepertjes und Honigwaffeln. Niederländische und einheimische Handwerker geben Einblicke in ihr Können. Kinder können Sinterklaas an beiden Tagen treffen.

Weitere Infos: jan-bouman-haus.de/de/sinterklaas

Adventsmarkt Hermannswerder

Wann?: 10. Dezember von 14 bis 18 Uhr

Wo?: Auf der Insel Hermannswerder auf der Festwiese zwischen Inselkirche und Tagungshaus Hermannswerder

Was?: Die Einrichtungen der Hoffbauer-Stiftung versorgen Besucherinnen und Besucher mit Plätzchen, Stollen und allerhand internationalen Weihnachtsspezialitäten, zudem werden Bücher und Kunsthandwerk angeboten. Startschuss für den Adventsmarkt ist der Festgottesdienst um 14 Uhr in der Inselkirche. Um 16 Uhr wird am Feuer gemeinsam gesungen. Das Konzert mit den Chören des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder ertönt um 17.30 Uhr.

Weitere Infos: www.hoffbauer-stiftung.de/veranstaltungen/event/adventsmarkt-auf-hermannswerder

Nikolausmarkt auf dem Lottenhof

An den Ständen wird auch Handgefertigtes angeboten. © PNN / Andreas Klaer

Wann?: 2. Dezember von 14.30 Uhr bis 20 Uhr

Wo?: Nachbarschaftshof Lottenhof (Geschwister-Scholl-Straße 34)

Was?: Das Stadtteilnetzwerk Potsdam-West lädt zum – in eigenen Worten – Kiez-Klassiker. Gäste können sich an Selbstgebackenem satt essen und an den Ständen handgemachte Geschenke erwerben, Live-Musik – auch der Potsdamer Kneipenchor tritt auf – sorgt für gemütliche Stimmung. Im Rahmen des lebendigen Adventskalenders wird um 17.30 Uhr das aktuelle Türchen geöffnet.

Weitere Infos: stadtteilnetzwerk.de/nikolausmarkt

2. Potsdamer WEINnacht auf dem Königlichen Weinberg

Wann?: 2. Dezember von 13 bis 20 Uhr

Wo?: Im Park Sanssouci nahe dem Neuen Palais auf dem Königlichen Weinberg

Was?: Besucherinnen und Besucher erwartet ein festlich beleuchteter Weinberg. Sozialorientierte Produzenten aus der Region bieten Kunsthandwerk an. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos: www.koeniglicher-weinberg.de

Adventsmarkt auf dem Campus des Oberlinhaus

Die Esel Donkey und Lotte waren im Vorjahr die heimlichen Stars des Adventsmarkts. © PNN / Andreas Klaer

Wann?: 9. Dezember von 14 bis 18 Uhr

Wo?: Auf dem Campus des Oberlinhaus in Babelsberg in der Rudolf-Breitscheid-Straße 24

Was?: Kerzen, Keramik, Holz-, Papier- und Filzarbeiten, Weihnachtsgebäck: Menschen mit und ohne Behinderung bieten handwerkliche Arbeiten und Selbstgemachtes zum Kauf an. Lagerfeuer und Lichter sowie Musik und Gesang verbreiten vorweihnachtliche Stimmung. Freier Eintritt.

„Romantisches Weihnachtsdorf“ auf dem Krongut Bornstedt

Auch der Weihnachtsmann besucht das Krongut. © Manfred Thomas

Wann?: 2. bis 3., 7. bis 10., 14. bis 17., 20. bis 23. Dezember; donnerstags und freitags 15 bis 18 Uhr, samstags 14 bis 20 Uhr, sonntags 12 bis 18 Uhr

Wo?: Im historischen Innenhof des Unesco-Weltkulturerbe-Ensembles, rund 400 Meter entfernt von Schloss Sanssouci

Was?: Alle Gebäude öffnen ihre Tore für die Besucherinnen und Besucher. Im Gutshaus gibt es eine Nostalgie-Adventskalender-Ausstellung. Kinder dürfen sich auf Weihnachtsmann-Sprechstunden, Märchenstunden und Puppentheater freuen. In der Hofbäckerei gibt es eine Plätzchenbackstube. Händler aus der Region bieten Kunsthandwerk an. An Feuerkörben kann man sich aufwärmen.

Adventswochenende auf Schloss Belvedere

Wann?: 16. und 17. Dezember jeweils von 15 bis 19 Uhr

Wo?: Schloss Belvedere Pfingstberg

Was?: Im Eingang zum Schluss sorgen Chorklänge für besinnliche Stimmung, im Maurischen Kabinett werden Weihnachts- und Wintermärchen erzählt, zudem gibt es ein adventliches Bastelprogramm. Der Weihnachtsmann ist ebenfalls zu Gast. Ob Kekse oder Leckereien vom Grill, Glühwein oder Kinderpunsch: für das leibliche Wohl wird gesorgt. Schlossbesichtigung, Turmaufstieg und Audioguide inklusive Märchen und Basteln 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familienkarte 17 Euro, ermäßigt 10 Euro, freier Eintritt für Kinder unter sieben Jahren. Musik vor dem Schloss frei, Spenden erwünscht.