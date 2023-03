Bürgerclub lädt in neuen Pavillon ein Debatte über den Masterplan für den Schlaatz

Das nächste Treffen des Schlaatz-Bürgerclubs hat am Donnerstag eine Premiere am neuen Ort. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind in den neuen Container des Planlabors am Marktplatz eingeladen. Ab 18 Uhr ist dort Gewoba-Geschäftsführer Gregor Heilmann zu Gast. Bürgerclub-Leiterin Martina Wilczynski will mit ihm und interessierten Gästen über den Masterplan „Schlaatz2030 - Klimaneutraler Stadtteil der Gegenwart und Zukunft“ sprechen und diskutieren.

Das Planlabor ist ein Containerbau, der am Montag zusammen mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) auf dem Schlaatzer Marktplatz aufgestellt wurde, um über die Umbaupläne des Viertels im Potsdamer Süden zu informieren. Zusammen mit den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie dem Quartiersmanagement des Stadtkontors sollen im Planlabor Ideen für den Schlaatz gesammelt und entwickelt werden. Das Motto lautet: „Wir machen Schlaatz 2030!“ (kdg)

