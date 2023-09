Die Zukunft der Arbeit in Potsdam In der Pause paddeln und Mittagessen vom Roboter

Wer knallbunte Wände erwartet, mit auffälligen Designermöbeln und Motivationssprüche an den Wänden, ist bei Simplioffice fehl am Platz. Der Name des Coworkig-Anbieters mit Filiale am Potsdamer Jungfernsee steht für das Konzept: einfach Büro. Schlicht ist das Interieur, funktionell, modular, vielseitig nutzbar. Hier geht’s eher praktisch zu. Aber natürlich ist das, was Simplioffice bietet, längst nicht nur ein Büro. Im Gegenteil: So sieht, davon sind die Gründer des Start-ups überzeugt, die Zukunft der Büroarbeit aus.