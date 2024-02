Erster Cannabis Social Club Diese Pläne gibt es in Potsdam zur Legalisierung von Marihuana

Potsdams ersten Cannabis Social Club (CSC) findet man über die Google-Suche. Auf der Website „cscsdeutschland.de“ ist der Mitgliedsantrag zum „Mariana Cannabis Social Club Potsdam“ nur einen Mausklick entfernt. Wer ab 1. April legal Marihuana kaufen will, muss Mitglied in einem Anbauverein werden. So sieht es der Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis vor, der in der Woche ab 19. Februar erneut im Gesundheitsausschuss debattiert wird und noch im Februar in den Bundestag kommen soll.