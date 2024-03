Feiertags-Tourismus am Frauentag Berliner schwärmen nach Potsdam aus – und sorgen für volle Straßen

Feiertag in Berlin, volle Straßen in Potsdam: Bei herrlichem Wetter nutzten viele Hauptstädter ihren freien Tag für einen Ausflug in die brandenburgische Landeshauptstadt. Denn anders als in Brandenburg ist der Internationale Frauentag am 8. März in Berlin ein Feiertag.

Am frühen Nachmittag herrschte dichter Verkehr auf der Berliner Straße, aber auch auf der Nutheschnellstraße kam es zu Stau. Auf den Straßen in Richtung Norden stockte der Verkehr ebenfalls.

Auch in der Innenstadt ging es nur zäh voran – das galt gleichermaßen für die Zeppelinstraße und die Babelsberger Straße. Der erst am Freitagmittag beendete Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgte sicherlich auch dafür, dass mehr Autos in der Stadt unterwegs waren.

Aber nicht nur auf den Fahrbahnen herrschte dichtes Gedränge. Die Brandenburger Straße, die Einkaufsmeile in der Innenstadt, zog ebenfalls viele Menschen an. Dort ist anders als in Berlin am Freitag mehr als ein Schaufensterbummel drin.