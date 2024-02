Fridays for Future Potsdam über aktuellen Protest „Klimaschutz wird es mit der AfD nicht geben“

Frau Gundelfinger, Herr Süßenbach, Fridays for Future Potsdam ruft am Sonntag mit dem Bündnis „Zusammen gegen rechts“ zur Demo auf. Warum beteiligen Sie sich als Klimabewegung an dem Protest gegen Rechtsextremismus?

Lena Gundelfinger: Auf der einen Seite sind wir engagierte Bürger*innen. Dazu gehört es, sich für Demokratie und gegen den Rechtsruck in Deutschland einzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir mit der AfD eine sehr, sehr starke Partei in Brandenburg, die die menschengemachte Klimakrise leugnet und die das Thema nicht ernst nimmt, für das wir uns engagieren. Sich für Klimaschutz einzusetzen bedeutet immer gleichzeitig, sich gegen die AfD einzusetzen.