Geschlagen und getreten Unbekannte attackieren Jugendliche im Potsdamer Nuthepark

Drei Jugendliche sind am frühen Samstagabend im Potsdamer Nuthepark von Unbekannten attackiert worden. Ein Angreifer aus der sechsköpfigen Gruppe habe einer 14-Jährigen an den Po gegriffen, teilte die Polizei mit. Als ihre 14 und 17 Jahre alten Begleiter die Teenagerin beschützen wollten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Mitgliedern der anderen Gruppe. Nachdem der 14-Jährige zu Boden gegangen war, bekam er weitere Tritte und Schläge ab.

Der 17-Jährige wollte seinem Freund helfen. Doch daraufhin hob einer der Angreifer eine Glasscherbe auf und hielt diese drohend in Richtung des Jugendlichen. Dann flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung hat die Polizei die Täter bisher nicht gestellt. Die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und gefährlicher Körperverletzung ein.

Bei der Suche nach den Unbekannten bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Nach Angaben der Opfer trug ein jugendlicher Angreifer schwarze Jeans, eine schwarze Jacke, ein Basecap und weiße Schuhe. Demnach war auch die zweite Person schwarz gekleidet, an der linken Hand trug sie einen blauen Verband. Die dritte Person hatte eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Jeanshose an, dazu schwarze Schuhe. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 18.30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer (0331) 5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zeugen können auch das Online-Hinweisformular unter www.polbb.eu/Hinweis verwenden.