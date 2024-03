Tagesspiegel Plus „Ich hoffe, dass ihr verstanden habt“ : Holocaust-Überlebende Margot Friedländer besucht Potsdamer Gymnasium

Am Humboldt-Gymnasium erinnert Zeitzeugin Margot Friedländer an den Holocaust und appelliert an das Menschsein. Kürzlich waren an der Schule rechtsextreme Schmierereien aufgetaucht.