Kampagne gegen Wehrpflicht in Potsdam „Friedensritt“ und Vortrag im Alten Rathaus

Zu einem Umzug durch Potsdam und einem Vortrag zum Thema Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung lädt die Initiative Reiterinnen und Reiter für den Frieden am Donnerstag und Freitag, dem 27. und 28. Juli, ein. Demnach ist am Donnerstag, um 17 Uhr, eine Kundgebung und ein Straßentheater am Denkmal für den unbekannten Deserteur am Platz der Einheit, geplant.

Am Freitag um 19 Uhr findet im Potsdam Museum am Alten Markt ein Vortrag mit Diskussion mit Franz Nadler vom Offenbacher Verein Connection statt, die Organisation setzt sich auf internationaler Ebene für Kriegsdienstverweigerung ein. Der Initiative Reiterinnen und Reiter für den Frieden organisiert seit 1984 regelmäßig sogenannte Friedensritte zu politischen Themen. Das gesamte Programm mit weiteren Informationen findet sich auf Friedensritt.de.