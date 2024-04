„Kind dieser Stadt“ Studentin designt Potsdam-Pullover für jeden Stadtteil

Potsdam West, Babelsberg, Jägervorstadt, Schlaatz. Die Potsdamer Stadtteile sind dezent auf den Ärmel des weiten Kapuzenpullovers aufgedruckt. So, dass man sie erst beim genauen Hinsehen entdeckt und die Trägerin dennoch zeigen kann, woher sie kommt. Auf Elena Woods rosa Pulli steht Potsdam West. Die 26-jährige Studentin ist die Ideengeberin hinter den neuen Potsdam-Pullis, die ab 15. April in den Onlineverkauf gehen und bereits jetzt in mehreren Potsdamer Läden wie „Vico Unique“ hängen.