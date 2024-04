Die Betonstützen aus dem alten Haus 2 sollen den Neubau auf dem Verwaltungscampus stützen, die alten Waschbetonteile könnten auch die neue Fassade werden. Aus den Bauteilen des DDR-Stahlbeton-Skelettbaus soll ein moderner Anbau mit Café für die Öffentlichkeit, hauseigener Werkstatt, Showroom und Dachgarten werden. So sehen die Ideen von vier Architekturstudierenden der Technischen Universität (TU) Berlin für den Verwaltungscampus der Landeshauptstadt Potsdam aus, die sie am Mittwoch Vertretern des Kommunalen Immobilien Service (KIS) präsentierten.

Ideen von Architekturstudierenden der TU Berlin für den Verwaltungscampus Potsdam. © Lena Mosel, Ronja Rückwart, Daniel Wichmann, Johannes Silbernagel, NBL TU Berlin

Nach Studierendenprojekten mit der Fachhochschule Potsdam und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin war dies die erste Zusammenarbeit von KIS und TU Berlin, konkret mit dem Natural Building Lab unter Professor Eike Roswag-Klinge. „Es geht uns um neue Methoden, Verfahren und Ideen zum nachhaltigen Bauen, zur Vermeidung von Ressourcenverbrauch, insbesondere CO₂-Vermeidung und um Ideen, wie man vorhandene Immobilien geschickt umnutzt“, so KIS-Werkleiter Bernd Richter.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Reuse, mixuse, longuse

Die Lösungen der Studierenden heißen: reuse, mixuse, longuse. Also das Wiederverwenden von Baumaterialien, die Mehrfachnutzung von Gebäuden etwa von Verwaltung und Öffentlichkeit, und die Langlebigkeit. „Wir sollten Gebäude so entwerfen, dass sie langlebig sind“, so Johannes Silbernagel. Das heißt, dass die Gebäudestruktur nicht nur zu den Zwecken der KIS passt, sondern nach deren Auszug auch von anderen nutzbar wäre.

Ideen von Architekturstudierenden der TU Berlin für den Verwaltungscampus Potsdam. © Lena Mosel, Ronja Rückwart, Daniel Wichmann, Johannes Silbernagel, NBL TU Berlin

Für ihre Bachelorthesis hatten Johannes Silbernagel, Lena Mosel, Ronja Rückwart und Daniel Wichmann vier Monate lang an ihrem Entwurf für nachhaltige Gebäude rundum Haus 23, bisher KfZ-Zulassungsstelle, gearbeitet. Die ursprüngliche Idee von einer Holzbauweise war gewichen, als sie hörten, dass die Stadt das Haus 2, der lange Plattenbau an der Jägerallee, zurückbauen will. Sie recherchierten in DDR-Bauunterlagen, informierten sich zum sortenreinen Rückbau und planten den Großteil der neuen Tragstruktur aus wiederverwendeten Bauteilen.

Haus 2 in der Hegelallee. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Haus 2 soll 2026 zurückgebaut werden

„Respekt, komplette Bauelemente Baukasten-Lego-artig von A nach B zu transferieren, ist für uns Neuland“, kommentierte Bernd Richter und gab die Qualitätsprüfung der Bauteile und Brandschutzauflagen als Hürden zu bedenken. Inwiefern die Idee im Wettbewerbsverfahren berücksichtigt werden kann, sei er gespannt.

„Gerade läuft die Ausschreibung für die Wettbewerbsbegleitung“, so Richter. 2027 werde laut Planung das Rathaus fertiggestellt. „Nachfolgend werden wir uns der Umsetzung des Campus widmen“, voraussichtlich 2027 oder 2028.

Wir gehen davon aus, dass wir 2025 den Rückbau für 2026 vorbereiten. Bernd Richter, Werkleiter des Kommunalen Immobilien Service Potsdam

Die Rückbaupläne für Haus 2, einst als Gesundheitsamt, aktuell als Geflüchtetenunterkunft genutzt, sind bereits konkreter. Ein Großteil des Grundstücks, auf dem sich Haus 2 befindet, werde an den brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) abgegeben. Dort laufen aktuell die Endverhandlungen. „Wir gehen davon aus, dass wir 2025 den Rückbau für 2026 vorbereiten“, so Richter.

Weiteres Studierendenprojekt mit der TU Dresden Parallel läuft ein weiteres Studierendenprojekt unter der Leitung von Prof. Angela Mensing-de Jong, Mitglied im Potsdamer Gestaltungsrat, und Prof. Irene Lohaus . Seit Dienstag entwickeln Städtebau-Studierende der TU Dresden erste Ideen zur Neugestaltung des Verwaltungscampus, die sie am Freitag präsentieren werden. Dem vorausgegangen waren eine Besichtigung des Interimsstandortes Edisonallee, des Kreativquartiers, des neuen Bürgerservicecenters und des Verwaltungscampus in der Innenstadt am Dienstag sowie fachlicher Input aus städtebaulicher, denkmalfachlicher Sicht sowie zu nachhaltigem und ressourcensparendem Bauen am Mittwoch. Ende des Semesters ist eine Ausstellung an der TU Dresden geplant.

Nachhaltige Ideen für Kitas in Groß Glienicke

Die zweite Baustelle, der sich Architekturstudierende von Prof. Eike Roswag-Klinge widmeten, waren die zwei Kitas in Groß Glienicke, die sich nebeneinanderliegend in „stark sanierungsbedürftigen“ KIS-Gebäuden, wie Richter sagte, befinden. In verschiedenen Entwürfen entwickelten die Studierenden Neubauten oder verbanden die beiden Bestandsgebäude, Typ WBS 70, durch neue Elemente.

Den Ideen, die mehr Kitaplätze erzeugten, erteilte Bernd Richter aufgrund der aktuellen Überkapazität in Potsdam eine Absage. Er sowie weitere KIS-Mitarbeiterinnen begrüßten zudem Konzepte zur Mehrfachnutzung, etwa als Familienzentrum, als Yogaraum oder als Sporthalle für Anwohnende am Nachmittag. Petra Hesse, KIS-Bereichsleiterin Investition, gab zu bedenken, dass „die Gebäude, wie sie dort stehen, nicht für die pädagogische Nutzung geeignet sind“. Aktuell befinden sich dort die Kita Villa Kunterbunt und die Kita Haus Sonnenschein.

Bernd Richter, Werkleiter des Kommunalen Immobilien Service. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

„Ab 2025 haben wir finanzielle Mittel, den Planungsbeginn zu initiieren, im Grunde das Planungsteam zusammenzustellen“, so Hesse. Bei den Baumaßnahmen in Groß Glienicke soll nach langfristiger Bedarfsplanung entschieden werden, gegebenenfalls bleibt nur ein Kitagebäude, so Richter.

Studentische Projekte wie diese will das KIS fortführen. Dafür unterzeichneten Bernd Richter und Prof. Eike Roswag-Klinge von der TU Berlin am Mittwoch einen Kooperationsvertrag zur weiteren Zusammenarbeit. Bereits jetzt bestehen Kooperationsverträge mit der Fachhochschule Potsdam und dem Bauhaus Erde. Die Architekturstudierenden begrüßen die Praxis. Ronja Rückwart sagt: „Mit Potsdamer Bauherrinnen und Bauherrn zusammenzuarbeiten, ist nicht alltäglich.“