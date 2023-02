Mädchen schlagen Alarm Unbekannter will in Potsdam Schülerinnen im Auto mitnehmen

Genau richtig reagiert: Als zwei Mädchen in der Teltower Vorstadt von einem Unbekannten gefragten wurden, ob sie in sein Auto einsteigen wollen, rannten sie zu ihrer Schule und vertrauten sich dort einem Erwachsenen an. Das teilte die Polizei mit. Zugleich beschrieben sie den Wagen und den Mann sehr ausführlich. „Sie haben sich sehr viele Details gemerkt“, sagte ein Polizeisprecher. Zudem konnten die Kinder angeben, in welche Richtung der Mann fuhr. Der Vorfall hatte sich am Donnerstag um 7.45 Uhr ereignet.

Dank der Angaben der beiden Mädchen und weiterer Zeugenaussagen ermittelte die Polizei den Halter des Autos. „Der Mann räumte ein, die beiden Mädchen angesprochen zu haben“, hieß es in der Mitteilung. Demnach gab er an, dass es sich um eine Verwechslung gehandelt habe. Er habe gedacht, dass er die beiden Kinder aus seiner Nachbarschaft kennen würde. „Als sich das als Irrtum herausstellte, setzte er seine Fahrt fort“, teilte die Polizei mit.

