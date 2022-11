Nach der fünften Niederlage Turbine trennt sich von Trainer Middeke

Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat sich nach der fünften Niederlage in Serie von Trainer Sebastian Middeke getrennt. Der 38-Jährige muss nach dem 0:5 am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Freiburg gehen, wie der Tabellenletzte am Montag mitteilte. Middeke hatte erst im Sommer den Cheftrainerposten bei Turbine als Nachfolger von Sofian Chahed angetreten.

Alt-Trainer Bernd Schröder steht wohl nicht zur Verfügung

Voraussichtlich bis zur Winterpause soll es eine Interimslösung geben. Wer das sein wird - der Name von Co-Trainer Dirk Heinrich steht zumindest für das kommende Wochenende im Raum - will Turbine in den nächsten Tagen bekannt geben. Alt-Trainer Bernd Schröder steht dafür wohl nicht zur Verfügung. „Nein, auf keinen Fall“, sagte der 80-Jährige, der mit Turbine sechs Mal die deutsche Meisterschaft gewann. Er werde aber bei der Trainersuche behilflich sein, sagte Schröder am Montag.

Nur einen Punkt beim 1:1 in Bremen zum Saisonauftakt konnte Middeke in sechs Punktspielen mit dem Ex-Meister holen. Dazu kommt ein mühevolles Weiterkommen im Pokal nach Elfmeterschießen beim Drittligisten Viktoria Berlin. (dpa)

