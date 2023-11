Neue Leiterin des Potsdamer Frauenzentrums Was Katrin Aechnter antreibt – und welche Pläne sie hat

Wenn Katrin Aechnter an ihre Anfänge im Autonomen Frauenzentrum Potsdam zurückdenkt, erzählt sie von den Kachelöfen in der alten Villa am Luisenplatz, wie sie mit den engagierten Frauen nebenher malerte und Spenden abholte und mitten im Umbruch mit vielen Quereinsteigerinnen eine neue Lebensaufgabe fand.