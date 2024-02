Scholz hält SPD-Sieg bei Bundestagswahl für möglich Was Potsdamer Schüler vom Bundeskanzler wissen wollen

Wer ist ihr Lieblingsredner im Bundestag? Haben Sie in Ihrem Kalender Termine, die sie gern ausfallen lassen würden? Und haben Sie sich dann schon mal krankschreiben lassen? Die Fragen der elften Klasse der Potsdamer Schule am Schloss an Olaf Scholz (SPD) haben es in sich.

Am Mittwoch informierte sich der Bundeskanzler in seinem Wahlkreis zu Potsdams Smart-City-Projekten und machte unter anderem an der Gesamtschule im Bornstedter Feld Halt. In einem Livestream zeigte die Schule das Gespräch im Politikunterricht auf ihrem Instagram-Profil. Mit Applaus der Schülerinnen und Schüler war der Kanzler zuvor auf dem Schulhof begrüßt worden.

Scholz glaubt an SPD-Wahlsieg

Olaf Scholz hält einen erneuten Wahlsieg der SPD bei der Bundestagswahl 2025 für möglich. Eine Schülerin hatte ihn gefragt: „Denken Sie, dass Ihre Partei wiedergewählt wird?“ Darauf antwortete der Kanzler kurz mit „Ja“. Die Schülerin hakte nach: „Auch in dieser Menge?“

Bundeskanzler Olaf Scholz im Gespräch mit der 11. Klasse. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Scholz’ Antwort: „Vor der letzten Bundestagswahl hat ja niemand geglaubt, dass die SPD mit einem so guten Ergebnis abschneidet, wie das der Fall gewesen ist.“ Sie hätten trotz einer unglaublich unsicheren Zeit, dem Krieg in der Ukraine und steigenden Energiepreisen, sehr viel geschafft und seien ganz gut durchgekommen, sagte Scholz. Für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands hätten sie die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Nun müsse man dafür sorgen, dass sich das herumspreche. „Ich bin da sehr zuversichtlich“, sagte Scholz.

Fragen zur US-Wahl und Sicherheit in Europa

Angesprochen auf die US-Wahl im November sagte Scholz: „Es wäre schon gut, wenn der amtierende Präsident wiedergewählt würde.“ Doch sei die Wahl hoch kontrovers und hochumstritten. „Wir müssen mit dem Ergebnis umgehen, das herauskommt.“ Die Zusammenarbeit mit Joe Biden sei ziemlich gut, bezogen auf Deutschland, Europa und Nato. „Ich denke, dass sich Biden sehr dafür einsetzt, dass das Land zusammenwächst“, sagte Scholz. Biden sei bei der Wahl 2019 der Präsidentschaftskandidat mit den meisten Stimmen jemals gewesen.

Schülerinnen und Schüler begrüßen freudig den Kanzler. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

„Glauben, Sie, dass wenn viele Länder gerade aufrüsten, Europa noch sicher ist?“, wollte ein Schüler wissen. „Wir müssen alles dafür tun und können das nicht für selbstverständlich halten“, sagte Scholz. Man musste lernen, dass sich Russland von der jahrelangen Verständigung in Europa, keine Grenzen mit Gewalt zu verschieben, verabschiedet habe. „Es ist wichtig und notwendig, dass wir mehr für unsere Sicherheit und Verteidigung tun“, so Scholz. Wie man einen großen Krieg in Europa verhindern könne, sei ganz oben auf seiner Prioritätenliste.

Persönliche Fragen an den Kanzler

Neben den außen- und innenpolitischen Themen scheuten sich die Schülerinnen und Schüler auch nicht vor persönlichen Fragen. Ob er manche Termine gern ausfallen lassen würde? „Man freut sich nicht über jedes Gespräch, das man führen muss.“ Ob er schon mal krankgemacht habe? „Nein.“ In seinem ganzen Berufsleben sei er maximal drei oder vier Tage krank gewesen.

Ob er einen Lieblingsredner im Bundestag habe? „Ich zähle nicht zu denjenigen, die, wenn sie eine Rede ablesen, sonderlich elegant wirken.“ Andere könnten besser frei reden. „Bevor ich Minister und Bürgermeister wurde, habe ich nie eine Rede abgelesen, und danach Tausende.“ Ob er auf jede Frage antworte? „Jeder hat das Recht, eine Frage zu stellen“, und habe eine Antwort verdient.

Zum Abschied musste Scholz nochmal lachen. „’Mein lieber Scholli’, das hat schon langer keiner mehr zu mir gesagt“, kommentierte er den Kalender, den die Klasse ihm zum Abschluss überreichte. Sie hatten Scholz’ Foto mit Augenklappe, das als Memes viral ging, spaßig als Kalender gestaltet.