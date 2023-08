PNN-Serie „Wahlweise“ „Mehr Grün und Wasser in der Mitte“

Ein Jahr vor der nächsten Kommunalwahl geben die PNN Potsdamer Vereinen, Projekten und Initiativen eine Plattform für ihre Anliegen. Heute: Ulrich Zimmermann von der Bürgerinitiative Mitteschön.

Was ist das dringlichste Projekt/Anliegen für Mitteschön?

Die Wiedergewinnung der Potsdamer Mitte mit Wiederherstellung der historischen Stadtstruktur am Alten Markt nach dem Leitbautenkonzept, die Fertigstellungen der Rekonstruktion des Turms der Garnisonkirche und des neuen KreativQuartiers sowie des dritten Abschnittes des Stadtkanals vom Kellertor bis zur Berliner Straße.

Die Serie 2024 werden bei der Kommunalwahl die Weichen für die Entwicklung Potsdams gestellt. Die PNN geben Vereinen und Initiativen eine Plattform für ihre Wünsche an die Lokalpolitik. Alle beantworten dieselben Fragen. Sie wollen dabei sein? Schreiben Sie gern an potsdam@pnn.de, Betreff „Serie“.

Wie sollte Potsdams Lokalpolitik das unterstützen?

Mit konsequenter Umsetzung des Leitbautenkonzeptes unter Bürgerbeteiligung, wie beim Block III am Alten Markt, anstelle einer immer weiteren Aufweichung und Abkehr von diesem Prinzip. Wir sind für die Einhaltung des Beschlusses zum Abriss des Rechenzentrums und Unterstützung bei der Fertigstellung und Nutzung des neuen KreativQuartiers. Wir sind für den Baubeginn des bereits genehmigten dritten Abschnittes des Stadtkanals und Suche noch Fördermitteln. Und für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des Stadtklimas durch mehr Grün und Wasser in der Potsdamer Mitte.

Was sollte die nächste Stadtverordnetenversammlung in ihrer fünfjährigen Legislatur mit höchster Priorität für Potsdam umsetzen?

Die Vollendung der Quartiere am Alten Markt mit Fertigstellung und Inbetriebnahme der Gebäude in Block III, IV und V. Die Fertigstellung des Quartiers an der Plantage mit Abriss des Rechenzentrums, temporärer Nutzung des Grundstücks des Kirchenschiffs der Garnisonkirche und Fertigstellung des neuen KreativQuartiers. Und den Baubeginn des bereits genehmigten dritten Abschnittes des Stadtkanals.

Das alles eingebunden in ein Konzept der Kunst- und Kulturmeile vom Alten Markt, über Neuen Markt, Kutschstall und Quartier an der Plantage.

