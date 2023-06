Potsdam Heute, 16. Juni 2023 Schlechtes Klima im Bauausschuss

Guten Morgen,

der Alte Markt könnte wirklich einer der schönsten Plätze Europas sein - aber bisher kommt er, ganz abgesehen von den Barockfassaden, nicht ganz wohlfühlig daher: Es gibt keinen Schatten, jetzt im Sommer heizt sich das Pflaster rasend schnell auf. Dort verweilen, gar lustwandeln, ist möglich. Allerdings nur kurz. Schade, für Potsdamer wie für Touristen.

Ab und zu, wenn Veranstaltungen auf dem Alten Markt stattfinden und dort Pflanzen aufgestellt werden, lässt sich ahnen, wie viel schöner der Platz wäre mit etwas Grün, einigen Bäumen - und im Sommer erträglicher.

Potsdams Bauausschuss hat jüngst erneut zu diesem schon seit einigen Jahren (!) diskutierten Thema beraten. Das Ergebnis: Es werden ein paar Sträucher gepflanzt, links und rechts der Treppe der Nikolaikirche. Das war’s. Zumindest bis 2025/26. Dann sollen „Planungen für Bepflanzungen„ umgesetzt werden, so die zuständige Mitarbeiterin der Verwaltung.



Ob nach zwei Jahren Planung allerdings mehr als noch ein paar Sträucher zu erwarten ist? Vermutlich nicht. Denn einfach ein paar Pflastersteine herausnehmen, um einen Baum zu pflanzen, das geht auf dem Alten Markt und an der Breiten Straße nicht. Ein Grund: Denkmalschutz.

Ein anderer Grund: Die nach den Plänen eines Berliner Büros für Landschaftsarchitektur verlegten Betonsteine haben eine Fördermittelbindungsfrist von 25 Jahren. So lange dürfen sie angeblich nicht verändert werden, ohne dass Fördergeld zurückgezahlt werden müsste.



Tja, dann wird es hier wohl nichts mit der Anpassung der Stadt an den Klimawandel ... Stop! Das geht so definitiv nicht. Potsdam muss mit diesen Fragen endlich anders umgehen. Das Herunterbeten von Kleingedrucktem bringt niemanden weiter. Dass Potsdams Innenstadt nach mehr als drei Jahrzehnten hitzigen Aufbaudebatten nun wirklich zur Hitzezone wird, hat die neue Stadtklimakarte ja mehr als deutlich gezeigt (T+).

Dass es Defizite beim Hitzeschutz gibt, war schon letzten Sommer klar. Jetzt kämpft die Stadt erneut gegen Trockenheit (T+) - und das, obwohl das Frühjahr nasser war als zuletzt. Besonders in Ostdeutschland droht der nächste Dürresommer (T+), wie mein Kollege Jan Kixmüller aus der Wissenschaftsredaktion recherchiert hat.



Moment mal, war da nicht was? Hat Potsdam nicht den Klimanotstand erklärt, per Stadtverordnetenbeschluss? Das war vor vier Jahren, im August 2019.



Wie es in der Stadtpolitik um manches Bewusstsein für Klimaschutz bestellt ist, zeigte der jüngste Bauausschuss im Übrigen auch in anderer Hinsicht: Ein parteiübergreifendes Bündnis mittelalterlicher - oh, Pardon, mittelalter - Herren gab sich dort nicht nur kritisch, sondern reineweg feindlich gegenüber der Initiative Bauhaus Erde des renommierten Potsdamer Klimaforschers Hans-Joachim Schnellnhuber.

Ganz vorn mit dabei, und zwar nicht das erste Mal, war Potsdams Stadtverordnetenvorsteher und SPD-Fraktionschef Pete Heuer (SPD). Er ist ein erklärter Gegner des Holzbaus (hier seine Meinung zum Thema). Das allein wäre gar kein Problem - doch in puncto Meinungsaustausch gibt es offenbar viel Luft nach oben: So sah Bauhaus Erde-Chef Philipp Misselwitz sich genötigt, angesichts der unfreundlichen Angriffe auf seine Initiative im Bauausschuss um Höflichkeit zu bitten.



Was genau geschah, lesen Sie hier im Bericht von PNN-Redakteur Klaus-Dieter Grote. Und was er davon hält, steht in diesem Kommentar: Holzinitiative stößt auf Betonköpfe.

