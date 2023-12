Stern-Center, Bahnhofspassagen, Markt Center, Wihelmgalerie Potsdams Einkaufszentren zwischen Leerstand und Wandel

In Potsdams Einkaufszentren herrscht Weihnachtskauflust. Doch die aufgestellten Tannenbäume und Lichter können kaum über die leeren Geschäfte und „Wir schließen“-Schilder einiger Passagen hinwegtäuschen. Die PNN hat sich in der Vorweihnachtszeit in vier Potsdamer Einkaufszentren umgesehen: im Stern-Center, den Bahnhofspassagen, dem Markt Center und der Wilhelmgalerie.