Tipps für Feiertage Osterfeuer, Eierkunde und Volkspark-Rallye

Ein guter Auftakt für die Ostertage ist das große Osterfeuer, mit dem symbolisch der Abschied des Winters eingeläutet wird. Gleichzeitig steht das Passahfeuer, so die älteste urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 751, für die Sicherung der Fruchtbarkeit, des Wachstums und der Ernte.

Die Tradition der Osterfeuer

Von Gründonnerstag bis Ostermontag gibt es zahlreiche Osterfeuer innerhalb von Potsdam. Die meisten von ihnen haben eine langjährige Tradition und finden in Anwesenheit der Freiwilligen Feuerwehr statt.

Osterfeuer Gründonnerstag: Ab 18 wird das Osterfeuer an der Obstscheune in der Satzkorner Bergstraße 20 entzündet. Zum ersten Mal gibt es einen Shuttle-Service ab Feuerwache. Weitere Osterfeuer finden beim SC Potsdam im Kirchsteigfeld (15-18 Uhr) und in Uetz neben dem Saal Zander, statt. Karsamstag: In Bornstedt wird ab 15 Uhr (Potsdamer Straße 193) gefeiert. Das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Neu Fahrland brennt ab 17 Uhr hinter der Wache an der Birnenplantage. Die Braumanufaktur am Templiner See entzündet um 17 Uhr ihr Osterfeuer. Neben dem Lagerfeuer gibt es Musik, Speisen und Bier aus eigener Herstellung. Der Volkspark Potsdam eröffnet die Saison mit einem großen Osterfeuer für die gesamte Familie. Ab 17 Uhr findet das traditionelle Feuer im Volkspark, Georg-Hermann-Allee 99, statt. Zuvor dürfen Kinder die Feuerwehrfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Bornstedt bestaunen. In Groß Glienicke brennt das Osterfeuer ab 17 Uhr, in Fahrland an der Ketziner Straße 20 ab 18 Uhr. Auch auf der Wiese hinter der Freiwilligen Feuerwehr Bornim wird ein Feuer ab 18 Uhr entzündet. Ab 17 Uhr gibt es Gegrilltes und Getränke. Für Golm und Eiche lädt der Verein Regenkinder gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr und „DJ Uwe“ ab 18 Uhr zum Osterfeuer auf die Wiese am Herzberg ein. Auch am Böttcherberg 2 findet gegen 19 Uhr ein Osterfeuer statt. Auch hier stehen Getränken und Gegrilltes bereit. Ostersonntag: Ein „städtisches Osterfeuerfest“ findet am Sonntag von 15 bis 21 Uhr im Lindenpark, in der Stahnsdorfer Straße 76-78, in Babelsberg statt.

Ausflug zu Wasser

Zum Start des Osterwochenendes stehen nun wieder mehr Abfahrtszeiten für kurzweilige Schlösserrundfahrten auf dem Programm der Schifffahrt in Potsdam. Mit dem Schlösser-Brunch am Ostersonntag und zum Ostermontag legt die MS Belvedere zu ihrer ersten kulinarischen Fahrt in die neue Saison ab. Zum rund anderthalbstündigen Osterbrunch geht es am 10. April ab 10 Uhr. 54 Euro kostet die Frühstücksfahrt auf dem Wasser. Tickets und weitere Informationen unter: www.schifffahrt-in-potsdam.de, sowie am Ticketschalter im Hafen an der Langen Brücke.

Klassische Musik

Liebhaber der klassischen Musik haben am Karsamstag, dem 6. April, um 19 Uhr die Gelegenheit, das erst im vergangenen Jahr gegründete Wiener St. Margarethen Klassikensemble im Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte zu erleben. Das junge Ensemble der österreichischen Nachwuchs-Künstler des klassischen Genres verbindet vor allem die Begeisterung für das gesamte klassische Wiener Repertoire. Vielseitig begabte Instrumentalisten treffen auf Tenor Alejo Ruiz und auf die Sopranistinnen Dorottya Barsi und Lara Valeska Kobela. Karten gibt es ab 23,69 Euro.

Klassisch geht es auch am Ostersonntag, den 9. April, um 18 Uhr weiter, wenn das Kirchenschiff der Nikolaikirche wieder mit den Klängen der Orgel erfüllt wird. Zu hören neben Kompositionen von Bach, Respighi, Wagner auch Glandorf und Louis Vierne. Gespielt von der ukrainischen Organistin Nadiya Veychko, die im vergangenen Jahr aus Lviv nach Potsdam gekommen ist. Karten kosten 13,35 Euro, die Platzwahl ist frei.

Malerei und Fotografie

Zur Ausstellungseröffnung am Karfreitag, den 7. April, und Karsamstag, den 8. April, jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr in der Remise der Waldmüllerstraße 6, präsentiert der aus den Niederlanden stammende - in Potsdam lebende - Maler Egidius Knops erstmals seine aktuelle Serie „Zeitensprünge“. Neben realen Impressionen aus der Natur werden auch die Arbeiten gezeigt, die von der Malerei der Renaissance bis zur Romantik inspiriert wurden. In den collagenartigen Gemälden überschneiden sich Realität und Fiktion. Anmeldung erwünscht unter: welcome@systema-arkadia.com

Freunde der Fotografie können hingegen am Karsamstag ab 14 Uhr auf der Vernissage unter dem Titel „Himmel und Erde“ erstmals fotografische Arbeiten von Regine Baeker und Michael Lüder betrachten. Hier korrespondieren Landschaftsbilder mit Reisefotografien, mit inszenierten Darstellungen von Figuren aus der Kunstgeschichte. Die Ausstellungseröffnung des Fördervereins Pfingstberg e.V. wird von einer Mischung aus Flamenco-Musik, Argentinischem Tango, Swing und Klezmer begleitet. Verantwortlich dafür ist das Potsdamer Tandem „duo finesco“ - bestehend aus Juliane Winkler (Geige und Akkorden) und Christof Schill (Flamencogitarre). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Oster-Rallye

Am Ostermontag findet im Volkspark eine gemeinsame Ostereiersuche statt. Für die sogenannte Oster-Rallye können die Rallyezettel am Startpunkt am Infopavillon am Haupteingang abgeholt werden. Anschließend kann man sich entscheiden, ob es durch den Wiesenpark oder lieber doch durch einen Waldpark geht. Während die Touren abgelaufen werden, müssen Fragen beantwortet werden. Wer am Ende alle Lösungen gefunden habt, kann den Rallyezettel gegen eine kleine Überraschung eintauschen. Die Ostermontags-Rallye findet von 11 bis 17 Uhr statt. Geeignet ist sie für Besucher zwischen sieben und zwölf Jahren. Die letzten Rallyezettel werden am Infopavillon um 17 Uhr ausgegeben.

Eierkunde

Was wäre das Osterfest wohl ohne das Ei? Kinder haben im Naturkundemuseum Potsdam die Möglichkeit zu erfahren, welche Tierarten neben Hühnern noch Eier legen und wie diese aussehen. Im Anschluss werden Seifen in Blüten-, Ei- oder Kükenform herstellt. Am Gründonnerstag von 15:30 bis 16:30 und am 12.4. und 13.4. zur selben Uhrzeit. Für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Anmeldungen unter 0331 2896707.

