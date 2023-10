Tagesspiegel Plus Training in Potsdam-Kulissen : Wie die Volkspolizei sich 1989 auf die Großdemo in der Innenstadt vorbereitet hat

Die Volkspolizei war am 7. Oktober 1989 auf die Massenfestnahme in der Potsdamer Innenstadt gut vorbereitet. Das enthüllt ein Lehrfilm der Polizei, den Gastautor Christian Booß in einem Archiv entdeckt hat.