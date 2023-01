Unwetterwarnung für Potsdam Stürmischer Start in die Winterferien

Potsdam startet stürmisch in die Winterferien. Am Montag ist in der Landeshauptstadt den ganzen Tag über mit Sturmböen zu rechnen. Davor hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) gewarnt. Am Tage werden Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde erreicht, in Schauernähe und exponierten Lagen bis zu 75 Kilometer pro Stunde. Die Warnung gilt ab 10 Uhr.

Am Abend erreichen die Windböen Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. In Schauernähe treten nach Angaben des DWD Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde auf.

Ähnliche Verhältnisse herrschen im ganzen Land Brandenburg. In der Nacht zu Dienstag schwächt sich der Wind ab. Vereinzelt ist in der Mark am Montag mit Gewittern zu rechnen – vor allem in der Mittagszeit und am Nachmittag. Verantwortlich für die stürmische Witterung sind Tiefausläufer, die von Nordwesten über Brandenburg und Berlin hinwegziehen.

