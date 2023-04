Während Verkehrskontrolle Autofahrer fährt Potsdamer Polizisten an

In Potsdam ist am Montagnachmittag eine Verkehrskontrolle eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein aufgebrachter Autofahrer in der Straße Auf dem Kiewitt einen Polizisten an. Demnach hatte der 37-Jährigen die Beamten zunächst beschimpft, nachdem er für eine Kontrolle gestoppt worden war. Dann fuhr er nach Polizeiangaben los, obwohl die Fahrertür noch geöffnet und die Überprüfung noch nicht abgeschlossen war. Dabei wurde ein Polizist von dem Auto am Bein getroffen, nachdem er zuvor die Fahrertür festgehalten hatte.

Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung des Mannes auf und stellten ihn kurz nach seiner Flucht. Gegen den 37-Jährigen wurden Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Beleidigung aufgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Polizeibeamte blieb unverletzt, seinen Dienst setze er fort.