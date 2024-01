Wegen technischer Störung Potsdamer Innenstadt am Mittwochmorgen teilweise ohne Strom

In der Potsdamer Innenstadt ist am Mittwochmorgen teilweise der Strom ausgefallen. Betroffen war die Gegend um die Burgstraße. Der Stromausfall dauerte rund 45 Minuten an. Wie die Stadtwerke auf PNN-Nachfrage mitteilten, fiel der Strom zwischen 8.20 Uhr und 9.04 Uhr aus. Die Zahl der betroffenen Haushalte ist unklar.

Hintergrund war nach Angaben der Stadtwerke ein sogenannter Erdschluss. Bei dieser Störung im Stromkreislauf hat ein elektrischer Leiter eine Verbindung zur Erde und verursacht einen Kurzschluss.