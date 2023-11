Wiederaufbau bei Jugend Thema Garnisonkirche macht Tag von Potsdam für Schulklassen erlebbar

Vor den Schülerinnen und Schülern liegen Schwarz/Weiß-Aufnahmen vom 21. März 1933 aus der Breiten Straße, historische Aufnahmen von einem historischen Tag. Nur wenige Meter entfernt erhebt sich der wiedererrichtete Turm der Garnisonkirche, in der Adolf Hitlers Machtübernahme vor 90 Jahren von den Massen gefeiert wurde. Nebenan, in der Nagelkreuzkapelle, veranstaltet die Stiftung Garnisonkirche Potsdam regelmäßig einen Projekttag zum „Tag von Potsdam“.

„Wir reden über die Geschichte und sind mitten im Geschehen“, sagt Zehntklässlerin Pina sichtlich bewegt. In sieben Stunden sind die 23 Jugendlichen der Katholischen Marienschule im Potsdam Museum in die Geschichte der Stadt eingetaucht, haben im Filmmuseum historische Aufnahmen vom „Tag von Potsdam“ gesehen und die Motive der Fotos auf einer Fotoralley im heutigen Stadtbild gesucht. Ihre Erkenntnisse schrieben sie in fiktiven Social-Media-Posts nieder.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Stiftung Garnisonkirche bietet Bildungsprojekte an

Mit ihren Projekttagen und Workshops macht die Stiftung Garnisonkirche Potsdamer Geschichte nahbarer. Im November bekräftigte das Kuratorium der Stiftung, Bildungsarbeit als einen Schwerpunkt im Kirchturm zu setzen. In der Stiftungssatzung ist Bildung verankert. „Es soll nicht nur eine touristische Attraktion sein, es soll ein Bildungsort sein“, sagt Hana Hlásková, Bildungsreferentin der Stiftung.

Hana Hlásková, Bildungsreferentin der Stiftung Garnisonkirche. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Seit dreieinhalb Jahren betreut sie Schulklassen und Erwachsenengruppen, entwickelt das Bildungskonzept für den Turm, vernetzt sich mit lokalen Akteuren und wirbt Fördermittel für die Bildungsprojekte ein. Bereits vor Eröffnung des Kirchturms 2024 solle proaktiv Bildungsarbeit stattfinden, sagt sie.

Im Juni 2020 startete sie ihr erstes Projekt: Schüler der Voltaireschule gestalteten in Gedenken an die friedliche Revolution 1989/90 den Baustellenbauzaun. Im Herbst 2020 folgte das Schul-Demokratieprojekt Ost-West zur Deutschen Einheit. Thema war dabei auch die Einheit und Uneinheit über den Wiederaufbau, so Hana Hlásková.

Jugendliche diskutieren Pro und Kontra des Wiederaufbaus

Während der Projekte wird der Wiederaufbau kritisch diskutiert, auch beim aktuellen Projekttag „Glockenklang und Menschenmassen“. „Wir ermöglichen den Jugendlichen und Erwachsenen, den Streit auszutragen, nicht nur am Abendbrottisch“, sagt Hana Hlásková.

Mit Klebepunkten markieren Anouk und ihre Mitschüler die Pro- und Kontra-Aussagen zum Wiederaufbau, den sie zustimmen. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

In der Nagelkreuzkapelle sammelt sie in der Klasse Pro- und Kontra-Argumente zum Wiederaufbau. „Es ist eine Chance, Menschen zu informieren, auch wenn man es vielleicht mit weniger Geld geschafft hätte“, sagt Pina. „Die Geschichte gerät eher in Vergessenheit, wenn man den Turm nicht aufbaut“, sagt eine Mitschülerin. „Das Geld hätte man woanders investieren können, in Bildung oder Wohnungen“, sagt eine Dritte. Es gäbe akutere Probleme, wie den Klimawandel, ergänzt jemand.

„Danke für eure Offenheit“, antwortet Hana Hlásková. Sie ist Gegenwind gewohnt und erklärt, wie sich die 41 Millionen Euro für den Bau zusammensetzen, dass keine Landes- oder kommunalen Mittel dort drin stecken und welche Pläne es für die Nutzung des Turms gibt. „Wir möchten ein Ort sein, wo Kontroversen stattfinden“, so die Bildungsreferentin.

Sie wolle Verständnis schaffen, warum sich Menschen für den Wiederaufbau einsetzen. Und betont: „Mein Anliegen ist es nicht, Menschen zu indoktrinieren.“ So sagen manche am Ende eines Projekttags: „Gut, dass ihr das aufbaut.“ Anderen wiederum reicht ein Einblick nach dem Motto: „Ich habe es gesehen, das war genug.“

Schulklassen und Seniorengruppen wollen mehr erfahren

Seit zwei Jahren betreut Hana Hlásková wöchentlich eine Gruppe. Mal sind es Seniorengruppen oder Bildungsurlauber aus anderen Bundesländern, denen sie die Geschichte des Ortes, die Kontroversen des Wiederaufbaus und die zukünftige Nutzung erläutert. Zu 70 Prozent sind es Klassen aus Grundschulen oder weiterführenden Schulen.

In der Nagelkreuzkapelle diskutieren Schulklassen und Erwachsene. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Mit den Jugendlichen arbeitete sie 2022 zu Krieg und Frieden, lud eine Zeitzeugin, die 1945 in Potsdam lebte, zum Gespräch und ließ die Klassen in der Umgebung der Garnisonkirche Friedensorte suchen. Die Garnisonkirche solle nicht als Kriegskirche gesehen werden, sondern als Ort, um über Frieden zu sprechen, sagt Hlásková. Ein weiteres Projekt widmete sich dem christlichen Leben in der DDR, bei dem Jugendliche ebenfalls mit Zeitzeugen sprechen konnten.

Der Turm der Garnisonkirche sorgt für Kontroversen. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Finanziert werden die Bildungsprojekte durch Spenden sowie Fördermittel, aktuell vom Landesbildungsministerium. Zuvor förderten die Flick Stiftung und die Bundesstiftung Aufarbeitung. „Wir nehmen Unkostenbeiträge von den Schulklassen“, sagt Hana Hlásková und ergänzt: „Sie fördern damit die Bildungsarbeit und das Material und nicht den Wiederaufbau.“ Die Bildungsreferentin plant eine digitale, multimediale Lernplattform aufzubauen, damit Lehrkräfte Inhalte vor- und nachbereiten können.

Individualbesuche abseits von Projekttagen Für Interessierte, die sich außerhalb von Projekttagen informieren wollen, gibt es die kostenfreie Ausstellung zur Geschichte und zum Wiederaufbau in der Nagelkreuzkapelle und Ehrenamtliche vor Ort, die Fragen beantworten. „Je mehr das Gerüst des Turms fällt, desto mehr Interessierte kommen“, berichtet Hana Hlásková. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr.

Lehrerin und Schülerinnen sind begeistert

Geschichtslehrerin Susanne Dahlitz begrüßt es, „einen Ort, den es wieder gibt, für die Demokratiebildung zu nutzen“. Sie nahm bereits mit einer elften Klasse am Projekttag teil. „Diesen Austausch könnte man im Unterricht so nicht führen“, sagt sie. Mit ihren Klassen besuche sie auch die Lindenstraße, Schloss Sanssouci und die Mauerreste am Griebnitzsee. Die unterschiedliche Geschichte, die Potsdam bietet, wolle sie nutzen, auch die Garnisonkirche.

Für die Zehntklässlerinnen war es ein lehrreicher Tag, sagen Pina und Anouk. Das Interaktive habe ihnen gefallen. Zu den Kontroversen über den Wiederaufbau wissen sie nun mehr und können sich besser eine Meinung bilden. Pina sagt: „Es macht viel aus, wenn man sieht, wer hinter dem Aufbau der Kirche steht, und welche Wirkung der Ort hat.“