Neuer Vorsitz gewählt Medienexperte leitet Ethikkommission von Fachhochschule Potsdam

Der Philosoph Ulrich Richtmeyer leitet künftig die Ethikkommission der Fachhochschule Potsdam. Deren Senat wählte den Professor für Medienkulturarbeit für die kommenden vier Jahre einstimmig zum Vorsitzenden des Gremiums, wie die Fachhochschule am Mittwoch bekannt gab.

Seine Stellvertreterin wurde die Kulturwissenschaftlerin und Soziologin Anna-Sophie Barbutev, die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsprojekt „Wissenschaftlerinnen in die Medien“ ist. Der Ethikkommission gehören derzeit acht Vertreterinnen und Vertreter von Mitarbeitenden und Studierenden der Fachhochschule an.

Nach dem Brandenburger Hochschulgesetz berät die Kommission Forscherinnen und Forscher in ethischen Fragen und befasst sich mit der ethischen Vertretbarkeit wissenschaftlicher Ziele und Verfahrensweisen. Künftig erstellt das Gremium zu geplanten Forschungsprojekten auf Antrag vorab ein schriftliches Votum.

Bei seiner Übernahme des Kommissionsvorsitzes erklärte Richtmeyer, Wissenschaft und Forschung seien ethisch verpflichtet, alle Lebewesen ebenso zu schonen „wie die begrenzten Ressourcen unserer Planeten, die Umwelt und das Klima“. Die Kommission befasse sich unter anderem mit den Regeln, wie Daten erhoben und bereitgestellt werden sowie mit dem Gebrauch von Technik, die etwa auf Künstlicher Intelligenz beruhe. Vergleichbare Kommissionen gibt es auch an anderen Brandenburger Hochschulen. (KNA)