Neue Ausstellung in Potsdam Der Pandemie-Zeiten entsprungene Kunst

Ein kleiner Junge, der dem Betrachter entgegenblickt. Vor ihm das Meer, neben ihm auf rötlich schimmernden Felsen, Möwen. Es handelt sich um den 1952 in Potsdam geborenen Künstler Lothar Krone, nach einer Fotografie gezeichnet, als Kind. Die Wellen des Wassers reflektieren in verschiedenen Blautönen das Licht. Bei dem Knaben hingegen, mit Bleistift auf Papier gezeichnet, handelt es sich um ein Porträt, in den mit Acryl gemalten Hintergrund mit eingewoben. Eine Collage, doch erst auf den zweiten Blick. Was er als Kind gedacht haben mag, lässt allenfalls der Titel erahnen. „Lothar westwärts“ heißt das Gemälde, entstanden im Jahr 2020.

Im „Offenen Kunstverein Potsdam e.V.“, kurz: Okev, werden gegenwärtig 29 Arbeiten des Künstlers ausgestellt, auf drei Räume, über zwei Etagen verteilt. Kaum zu glauben, dass alle in Pandemiezeiten – zwischen 2019 und 2022 – entstanden sind.

Zur Person Lothar Krone wurde 1952 in Potsdam geboren. 1971 machte er Abitur, doch 1972 erhielt er Studienverbot und wurde zunächst Hilfsarbeiter, bevor er bis 1974 als Bühnenarbeiter am Hans-Otto-Theater (HOT) Potsdam wirkte. Von 1975 bis 1978 war er Praktikant im Malsaal des HOT, wo er dann bis 1986 schließlich als Theatermaler tätig war. 1986 Beginn der freiberuflichen Arbeit als Maler und Grafiker. 1989 im Spätherbst Aufnahme in den VBK-DDR, dann Mitauflöser des VBK-DDR. Von 1993 bis 1997 war er Vorsitzender des Brandenburgischen Verbandes Bildender Künstler. Von 1995 bis 1997 wurde er Mitglied des Programmbeirats von Arte-Deutschland TV. 2000 war der Beginn seiner journalistischen Arbeit, vor allem in Form von Kunst- und Theaterkritiken. Von 2007 bis 2012 schuf der Künstler technische Skulpturen für das Technikmuseum Extavium Potsdam. Krone nahm im Laufe seiner Künstlerkarriere an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen teil. © Andreas Klaer/Andreas Klaer

Verschiedene Ebenen der Geschichte werden miteinander verwoben. Achsensprünge der Zeit. „Irene Luise Dorothea Krone“ zeigt eine junge Frau im roten Kleid vor der Ruine eines Eckhauses. Seine Mutter als 17-jähriges Mädchen vor dem Zweiten Weltkrieg. Heute befindet sich dort das Fischrestaurant „Der Butt“.

Lothar Krones Bilder im „Kunstwerk“ in der Hermann- Elflein-Straße. © Andreas Klaer

Dahinter: Zwei Autos in poppig bunten Farben. „Ein Trabi und ein West-Auto“, weiß Sabine Reatsch, die den Künstler durch einen gemeinsamen Zeichenkurs in der Jugend seit ihrem 15. Lebensjahr kennt. Die Leiterin des Okev für Bildende Kunst attestiert Krone einen subtilen Humor. „Fast alles, was er malt, ist mit einem Augenwinker zu verstehen“, sagt Raetsch. Nicht zuletzt sei Krone auch ein meisterhafter Schreiberling.

Mit Worten Bilder malen oder Geschichten durch Bilder erzählen – Lothar Krone beherrscht offenbar beides. Seine Werke zeichnen sich durch eine Vielzahl an Techniken ebenso wie durch eine Fülle von Themen und Farben aus. Immer wieder: Potsdam als zentrales Thema. Mal die Glienicker Brücke als Außenansicht, mal ein Treppenhaus, eine Innenansicht. Krones Werke machen neugierig auf eine Fortsetzung.