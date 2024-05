Von Da Vinci und van Gogh bis Mondrian Die künstlerische Suche des Menno Veldhuis

Kunst und Schach sind die beiden Leidenschaften von Menno Veldhuis. In der Urania in Potsdam sind derzeit Bilder des gebürtigen Holländers zu sehen. Ein wild wuselndes Allerlei aus dem Atelier des Künstlers versammelt sich auf den mittelformatigen Assemblagen, die an der Wand hängen.

Veldhuis sammelt auf, was er im Atelier findet. „Dort kannst du nicht rumlaufen. Der ganze Boden liegt voll“, gesteht der Künstler. Farbe, Papiere, Stücke von Keilrahmen, vieles liegt auf dem Boden und den Tischen in einer wüsten Unordnung. „Mir geht es um den Rausch, der beim Arbeiten entsteht. Wenn ich das Atelier betrete, stelle ich ganz laute Musik an“, so Veldhuis.

Eine Arbeitsmethode, die bei Ateliernachbarn nicht immer Anklang findet. Die Fundstücke versammelt der Künstler auf großen Brettern und Platten. Es entsteht eine neue Ordnung. Kleinteilige Farbreste, Papierfetzen, Pinselstücke, Gezeichnetes hat Veldhuis mit Kleber und Knetmasse unmittelbar auf die Fläche des entstehenden Bildwerkes appliziert. Horizontale und vertikale Linien, quadratische und rechteckige Räume und Flächen strukturieren das Geschehen. Es entsteht etwas, das in seiner labyrinthischen Struktur allein dem Kopf des Künstlers entspringt.

Service Menno Veldhuis; „Baustellungen“, Ausstellung in der Urania Potsdam, Gutenbergstrasse 72, 14467 Potsdam (Bis zum 30. Juni) Öffnungszeiten: Montag 10 – 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag 10 – 18 Uhr, Mittwoch und Freitag 10 – 13 Uhr 4. Juni: Veranstaltung mit Klaviermusik von Kyrill Blaschkow zu den Bildern

Das ganze Durcheinander im Arbeitsraum des Künstlers entspreche ja auch dem Zustand der Welt. Die werde immer schneller, chaotischer, gewalttätiger. Das spiegelten seine Bilder, aber diese zeigten auch, dass der Wille zur Ordnung Neues ermögliche, findet der Künstler. Aleppo, Kriegsruinen, wie sie in den Nachrichten zu sehen sind, gefilmt aus der Luft von Drohnen, auch das sei eine Referenz seines Schaffens.

„Mir ist es wichtig, dass keines der Teile mehr als 3,5 Zentimeter aus dem Bild heraus ragt“, stellt der Künstler klar. Denn überschritten die applizierten Teile diese Höhe, dann entstünde an der Wand eine Skulptur, das wolle er nicht, denn er sei ja Maler. Stoppt der Entstehungsprozess des Bildes, verlässt der Künstler das Atelier und geht im nahe gelegenen Café Schach spielen. Ein Spiel, in dem nur mit strikt strukturiertem Denken ein Erfolg zu erzielen ist.

Der 1974 in Groenlo in Holland geborene Veldhuis studierte Malerei und Kunstwissenschaften und lebt seit 2004 in Potsdam. Auch im Potsdam widmete sich Veldhuis zunächst der reinen Malerei. Später entstanden Fotoserien- und Projekte, ein Filzprojekt gemeinsam mit der Künstlerin Simone Westphal, die gegenwärtige Serie der Assemblagen, die in einem steten Veränderungsprozess begriffen ist.

Mit den Bildern, die in der Urania zu sehen sind, formuliert der Künstler eine ganz eigene Position: „Die Bilder sind ein wenig wie Fenster von Kathedralen, vielgestaltig, bunt und mit dem Verweis auf einen ganz besonderen Raum, der sich darin findet“, so Veldhuis. Eingearbeitet in die Bilderwerke sind zahlreiche Verweise auf die Kunstgeschichte. Das berühmte letzte Bild von Van Gogh, auf dem schwarze Vögel über einem wogenden Feld auffliegen, Da Vincis Abendmahl, eine russische Ikone.

Nach einem Schlaganfall im Jahre 2015 fürchtete Veldhuis zunächst, gar nicht mehr malen zu können. Nach einer recht mühsamen Genesung erhielt er jedoch 2019 ein Stipendium für einen Aufenthalt im Künstlerdorf Schöppingen und griff wieder zu Pinsel und Leinwand. Aber ihm wurde schnell klar, dass er eine neue Form finden muss. So entstanden die gegenwärtig gezeigten Assemblagen, die ihre Form aber ebenfalls verändern.

Waren es in der Coronazeit zunächst kleine Innenansichten von Ateliersituationen und anderen Räumen, so werden die Werke gegenwärtig immer abstrakter, vielfältiger und kleinteiliger. Die erkennbaren Räume und Elemente werden weniger, das Ordnungsmuster erinnert immer mehr an den holländischen Malerkollegen Piet Mondrian. Die Suche nach einer neuen Form in einer sich ständig wandelnden Welt ist für den Künstler nicht abgeschlossen.