Pressemitteilung : INMA Global Media Awards: Tagesspiegel in New York ausgezeichnet

Der Tagesspiegel hat den Global Media Award der International News Media Association (INMA) gewonnen. Für seinen umfangreichen Relaunch mit neuem journalistischem Konzept und neuem Design gab es den 1. Preis in der Kategorie „Best Use of Print“ sowie den 2. Platz in der Kategorie „Best Product Iteration“.