Wenn man Zweifel und Unsicherheit mit einer einzigen Szene aus einem Fußballspiel illustrieren müsste, dann könnte man die 21. Minute des Duells zwischen Mainz 05 und Hertha BSC nehmen. Davie Selke, der Stürmer der Berliner, eroberte vor dem Mainzer Strafraum den Ball und eröffnete seinem Team damit eine vielversprechende Situation – weil Selke noch seinen Kollegen Dodi Lukebakio an seiner Seite hatte, aber nur noch einen Verteidiger der Mainzer vor sich. Die beiden Berliner spielten einen Doppelpass, anstatt den Abschluss zu suchen – und dann brachte Selke einen besseren Rückpass auf den Mainzer Torhüter Robin Zentner zustande.

Die Zweifel und die Unsicherheit dürften bei Hertha erst einmal noch größer werden. Die Mannschaft von Trainer Ante Covic bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter sieglos. Nachdem die Berliner kurz vor Schluss zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen hatten, kassierten sie in der 88. Minute nach einer Ecke noch den Treffer zum 1:2 (0:1)-Endstand und stürzten damit auf den letzten Tabellenplatz.

Dass sich etwas ändern muss, hatte Trainer Covic nach den 0:3-Niederlagen gegen Wolfsburg und Schalke gesagt. Er fing gleich mit der Aufstellung an. Covic wechselte fast das halbe Team aus: Die beiden Neuzugänge Marius Wolf und Dedryck Boyata kamen zu ihren Debüts für Hertha, Jordan Torunarigha feierte sein Saisondebüt und Per Skjelbred sowie Davie Selke ihr Startelfdebüt. Dafür blieben Karim Rekik, Lukas Klünter, Maximilian Mittelstädt, Vladimir Darida und Kapitän Vedad Ibisevic draußen.

Bei den Mainzern hatte es sogar noch einen Wechsel mehr gegeben, trotzdem wirkten sie zu Beginn präsenter – auch weil Hertha es zuließ. Die Berliner überließen den Mainzern bewusst die Initiative. Allzu viel wussten diese nicht damit anzufangen. Hertha, mit Boyata als zentralem Mann in der Dreierkette und mit Skjebred als gewohnt fleißigem Sechser, stand in der Defensive deutlich besser als zuletzt. Zu ihrem Glück fehlte nur ein Tor. Die erste Gelegenheit bot sich Selke nach einer Viertelstunde, als er nach einem langen Pass von Marvin Plattenhardt seinen Gegenspieler abschüttelte und von der Strafraumgrenze den Außenpfosten den Mainzer Tores traf. Selke war fleißig und umtriebig, im Abschluss aber fehlte ihm die Selbstverständlichkeit.

Auf der anderen Seite musste Torhüter Rune Jarstein zweimal bei Schüssen von Danny Latza und Daniel Brosinski eingreifen. Das Drohpotenzial war überschaubar, und trotzdem ging Hertha mit einem Rückstand in die Pause. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld nutzten die Mainzer den kurzen Moment der Unordnung bei den Berlinern. Pierre Kunde zog Plattenhardt und Torunarigha auf sich, seine Hereingabe wurde von Boyatas Oberschenkel noch leicht abgefälscht, so dass Torhüter Jarstein keinen Zugriff mehr auf den Ball hatte und Robin Quaison am zweiten Pfosten zum 1:0 abstauben konnte.

Herthas Freude währte nur kurz

Ein solches Zwischenergebnis trägt nicht gerade dazu bei, die ohnehin angespannten Nerven zu beruhigen. Doch Hertha begann die zweite Hälfte mit viel Elan, viel Druck – aber weiterhin ohne die nötige Effizienz. Marko Grujic vergab anderthalb Minuten nach Wiederbeginn die große Chance zum Ausgleich, als er aus sechs Metern nicht genug Druck hinter den Ball bekam; kurz darauf scheiterte Ondrej Duda an Zentner. Der Mainzer Torhüter parierte auch einen Freistoß des Slowaken.

Mehr zum Thema Hertha BSC steht unter Druck In Mainz gibt es keine Ausreden mehr

Hertha drückte, Mainz geriet immer mehr unter Druck, aber erst als der Elan der Gäste schon wieder ein wenig nachgelassen zu haben schien, gelang ihnen in der 83. Minute doch noch der zu diesem Zeitpunkt längst verdiente Ausgleich. Der eingewechselte Javairo Dilrosun nahm es mit zwei Mainzern auf und fand mit seiner Flanke trotzdem den Kollegen Grujic, der in der Mitte zum 1:1 einköpfte. Herthas Freude aber währte nur wenige Minuten – bis Jeremiah St. Juste zum 2:1-Endstand einköpfte. (Tsp)