Der Hallesche FC hat die Siegesserie von Aufsteiger Viktoria Berlin in der 3. Fußball-Liga beendet. Zum Auftakt des vierten Spieltages bezwang die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg den Tabellenführer am Freitag 1:0 (1:0). Torjäger Terrence Boyd erzielte im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark vor 2512 Zuschauern in der 28. Spielminute den Siegtreffer. Halle liegt nun mit sieben Zählern zwei Punkten hinter den weiter führenden Berlinern.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Boyd verwandelte nach einer knappen halben Stunde ein Zuspiel von Tom Zimmerschied zur Gästeführung. Nach dem Seitenwechsel verlegte sich Halle auf das Konterspiel, konnte aber keine der vielen Möglichkeiten zur frühzeitigen Entscheidung nutzen. Auf der anderen Seite drückte Viktoria in den Schlussminuten auf den Ausgleich, der Hallenser Niklas Kreuzer konnte den Abschluss von Enes Küc aber blocken.

Mehr zum Thema 4:0-Sieg gegen 1. FC Kaiserlautern Viktoria 89 Berlin ist nicht aufzuhalten

Viktoria musste damit erstmals in der Saison den Platz als Verlierer und ohne eigenen Torerfolg verlassen. Schade eigentlich, denn es war auch ein feierlicher Tag für die Berliner, die erstmals ihre neuen Flutlichtmasten anwerfen konnten. Aber auch wenn das Spielergebnis düster für sie war: Den besten Start für einen Aufsteiger in der kurzen Historie der Liga haben die Berliner trotzdem hingelegt, das kann ihnen keiner mehr nehmen. Schon am Dienstag geht es weiter für Viktoria – mit dem Spiel in Zwickau. (dpa/Tsp)