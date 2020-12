Mit einer Kraftanstrengung in der Schlussphase hat Alba Berlin in der Euroleague 90:86 (15:16, 19:21, 14:20, 28:19/14:8) nach Verlängerung bei Roter Stern Belgrad gewonnen. Für die Berliner war es der vierte Sieg in der Euroleague in Folge. Beste Werfer bei Alba waren Maodo Lo (21 Punkte), Peyton Siva (19) und Johannes Thiemann (13).

Mehr zum Thema 82:70 in der Basketball-Bundesliga Alba Berlin gewinnt gegen Bamberg

Nur zwei Tage nach dem mühsamen Sieg in der BBL gegen Bamberg tat sich Alba beim Team des langjährigen Berliner Spielers und Trainers Sasa Obradovic lange schwer. Im Schlussviertel schafften die Berliner dann den Ausgleich und in der Verlängerung entschieden sie das Spiel. Am Donnerstag (20 Uhr) geht es weiter mit einem Auswärtsspiel bei Panathinaikos Athen. (Tsp)