Joshiko Saibou verlässt Alba Berlin und spielt in der kommenden Saison bei den Baskets Bonn. Der in Albas Jugendprogramm groß gewordene gebürtige Kölner kehrte erst im Sommer 2017 nach Berlin zurück. Zuvor spielte Saibou in Trier, Gießen, Crailsheim, Würzburg und wieder in Gießen. Der inzwischen 29 Jahre alte Saibou hat in den vergangenen beiden Spielzeiten 117 Spiele für Alba gemacht und dabei 874 Punkte erzielt. Im November 2017 wurde er während seiner Zeit in Berlin erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen.

Zuvor hatten Bennet Hundt (Göttingen) und Franz Wagner bereits die Berliner verlassen. (Tsp)