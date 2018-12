Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird mit einem Duell gegen Serbien ins Länderspieljahr 2019 starten. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Die Begegnung in Wolfsburg findet am 20. März (20.45 Uhr/RTL) statt. Vier Tage später erwartet das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Amsterdam das erste Spiel der EM-Qualifikation gegen die Niederlande.

Wo die weiteren deutschen Heimspiele im Jahr 2019 stattfinden, will das DFB-Präsidium bis Januar 2019 festlegen. Zu vergeben sind die Partien gegen Estland (11. Juni), die Niederlande (6. September), Weißrussland (16. November) und Nordirland (19. September).

Bundestrainer Joachim Löw hatte zuvor gesagt, dass er abseits der acht Partien in der EM-Qualifikation in den zwei verbleibenden Testspielen im kommenden Jahr am liebsten gegen hochkarätige Gegner wie Brasilien oder Argentinien antreten würde. Stattdessen wurde es WM-Teilnehmer Serbien, auf den die DFB-Elf zuletzt 2010 bei der WM in Südafrika traf. Dort verlor das Löw-Team in der Vorrunde mit 0:1. Der Gegner für ein weiteres Länderspiel am 9. oder 10. Oktober ist noch offen. (dpa)