Auftakt in Wimbledon Spielen gegen die Launen der Natur

Fußballer lieben ihn, natürlich. Der Rasen unter ihren Füßen, das ist ihre Welt. Bei Tennisspielern gibt es dagegen keinen Untergrund, der so tief spaltet. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Grau- oder besser gesagt Grünzonen gibt es kaum. Dennoch hat diese schwierige Beziehung eine Chance zu wachsen und zu gedeihen. Selbst die Besten brauchen manchmal Jahre, um sich an das Spielen auf Gras richtig zu gewöhnen.

Sogar beim achtmaligen Wimbledonsieger Roger Federer war es keine Liebe auf den ersten Blick, als er 1998 mit 16 Jahren zum ersten Mal diesen stumpfen, störrischen Belag in London austestete. Der Rasen brachte den jungen Schweizer derart aus dem Konzept, dass ihm seine Nerven durchgingen: „Ich sah Gespenster und dachte, das Netz sei zu hoch.“

Kein Wunder, Rasen ist im Tennis der unberechenbarste Untergrund. Eine Laune der Natur quasi. Uneben und ungestüm zugleich. Und dazu so rasend schnell, dass es nirgendwo sonst so sehr auf Reflexe und Intuition ankommt. „Manchmal reicht es, dass du beim Return im falschen Moment mit den Augen zwinkerst“, merkte Federer einst an. Man müsse akzeptieren, dass man eben keine Kontrolle über diesen launischen Belag habe, fügte er hinzu: „Gras ist für alle mental schwierig.“ Manchen treibt es schier zur Verzweiflung. Ivan Lendl fand daher: „Gras ist nur was für Kühe!“

Und so fremdelt auch Alexander Zverev immer noch mit dem tückischen Grün. Wirklich wohlfühlt sich Deutschlands bester Tennisspieler bisher nur darauf mit einem Golfschläger in der Hand. Nicht nur, dass die Bälle dauernd verspringen, nervt Zverev, „sie springen auch extrem tief ab“, monierte der 26-jährige Hamburger: „Das heißt, die Schwünge sind unter meiner Schwing-Zone.“ Für den fast zwei Meter großen Schlaks bedeutet das: Raus aus seiner Wohlfühlzone und tief runter in die Knie. Das schmeckt Zverev nicht und daher stellt er lieber fest: „Ich bin zu groß für diesen Belag.“

Doch das ist Unsinn. Ehemalige Wimbledonchampions wie Goran Ivanisevic oder Richard Krajicek sind eben solche Hünen wie Zverev. Er müsste seine Beinarbeit umstellen, auf Rasen sollte man sich besonders leichtfüßig bewegen. Nichts für Zverev. Dabei schien er sich beim Turnier im westfälischen Halle langsam mit dem Grün angefreundet zu haben, spielte sich bis ins Halbfinale.

In der ersten Runde wartet eine lösbare Aufgabe für Zverev

„Ich bin mit meinem Tennis-Level aktuell sehr zufrieden. Ich finde, dass ich gut spiele“, meinte Zverev. Wirklich überzeugt klang er dabei nicht. Wohl wissend, dass er in Wimbledon noch nie weiter als bis ins Achtelfinale gekommen ist. Und der heilige Rasen im All England Club, das ist eben eine ganz andere Herausforderung. Auf exakte acht Millimeter täglich manikürt, wurde das Gras im Club inzwischen so entschleunigt, dass aufschlagstarke Spieler wie Zverev ihren größten Vorteil eingebüßt haben.

Dass in der ersten Runde mit dem niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer eine lösbare Aufgabe auf Zverev wartet, steigert den Optimismus kaum. Denn bereits im Achtelfinale wäre wohl Carlos Alcaraz sein Gegner und der Weltranglistenerste hat gerade sein Faible für Rasen entdeckt.

Wimbledon Ab dem 3. Juli starten die „The All England Lawn Tennis Championships“. Das Finale der Frauen findet am 16. Juli statt, die Männer spielen am 17. Juli den Sieger aus. Bei den Männern kann Novak Djokovic in London seinen Rekord weiter ausbauen. Gewinnt der Serbe seinen achten Wimbledon-Titel, zieht er mit Roger Federer gleich. Bei den Frauen gibt es nicht die eine Favoritin. Titelverteidigerin Elena Rybakina sowie Petra Kvitova haben schon mal in Wimbledon gewonnen. Dazu kommen die Weltranglistenerste Iga Swiatek (die aber keine Rasen-Liebhaberin ist). Im Hauptfeld steht noch eine dritte Wimbledon-Siegerin: Venus Williams, 43, ist dank einer Wildcard dabei.

Auch bei den anderen fünf deutschen Männern dürfte es schwer werden. Yannick Hanfmann, der sich auf Mallorca furios ins Halbfinale gekämpft hatte, bekommt es beispielsweise direkt mit Top-Ten-Spieler Taylor Fritz zu tun. Besonders für Tatjana Maria und Jule Niemeier dürfte es schwer werden, ihr Tennis-Märchen vom Vorjahr zu wiederholen, das sie ins Halb- bzw. Viertelfinale gebracht hatte. Niemeier spielt gegen French-Open-Finalistin Karolina Muchova, Maria hat mit Sorana Cirstea eine ähnlich unangenehme Auftaktgegnerin.

Die zehn deutschen Profis hoffen in Wimbledon dennoch auf das Beste, denn Rasenhassliebe hin oder her: Das ist immer noch das Tennis-Mekka. Hier will jeder gewinnen. Hinter diesen altehrwürdigen Clubmauern an der Londoner Church Road, wo alles etwas gediegener zugeht als auf der sonst so bunten und lauten Tennis-Tour. Wo strikt Weiß getragen und nächtelang für Tickets Schlange gestanden wird.

Wo Erdbeeren geschlemmt und Pimm’s-Bowle geschlürft wird. Wo Werbung verbannt und alles ein bisschen aus der Zeit gefallen ist – hier wird am Ende wohl wieder Novak Djokovic auf den Rasen sinken, mit Federers acht Siegen gleichziehen, den Grand-Slam-Rekord auf 24 hochschrauben und dann genüsslich ein paar Grashalme verspeisen. Gras ist eben doch nicht nur für Kühe.