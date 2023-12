Tagesspiegel Plus Aus dem Tief fast an die Spitze : Was kann das DFB-Team vom VfB Stuttgart lernen?

Am Sonntag kann der VfB Stuttgart den FC Bayern in der Bundesliga mit einem Sieg überholen. Vor einem halben Jahr stand der Verein mit einem Bein in der Zweiten Liga. Kann die Nationalmannschaft von diesem erstaunlichen Aufschwung lernen? Drei Experten antworten.