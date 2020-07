Am Mittwoch hatten wieder einmal die Bayern die Nase vorne. Jedenfalls war es die Basketball-Abteilung des Weltklubs aus München, die am Vormittag zuerst die Nachricht verkündete, auf die in den vergangenen Tagen schon so vieles hinausgelaufen war: Nationalspieler Maodo Lô, geboren und aufgewachsen in Berlin, in den letzten beiden Jahren für die Bayern am Ball, wird München verlassen und in seine Heimat zurückkehren. In der kommenden Spielzeit steht der 27-jährige Aufbauspieler für Alba Berlin auf dem Parkett.

Die offizielle Bestätigung der Berliner ließ am Mittwoch dann nicht lange auf sich warten: „Wir freuen uns sehr, dass wir Maodo für Alba Berlin gewinnen konnten“, wurde Sportdirektor Himar Ojeda in der betreffenden Mitteilung des Klubs zitiert. „Wir sind überzeugt, dass er sich im Alba-Programm noch weiter verbessern kann und dass er sehr gut zu unserer Basketball-Philosophie passt.“ Bei Alba unterschreibt Lô für ein Jahr.

Alba Berlins Zugänge im Sommer 2020

Maodo Lô (Aufbau; Bayern München, Deutschland)

(Aufbau; Bayern München, Deutschland) Louis Olinde (Flügel; Bamberg, Deutschland)

(Flügel; Bamberg, Deutschland) Simone Fontecchio (Flügel; Pallacanestro Reggiana, Italien)

(Flügel; Pallacanestro Reggiana, Italien) Ben Lammers (Center; Bilbao Basket, Spanien)

Zuvor hatte er in der Mitteilung der Münchner bereits selbst erklärt, „dass das nächste Jahr in Berlin am meisten Sinn für mich persönlich macht“. Denn für Lô gibt es gewichtige persönliche Gründe, nach neun Jahren, die er am College in den USA, in Bamberg und eben in München verbrachte, nun wieder nach Berlin zurückzukehren. Hier ist er noch immer fest verwurzelt, nicht nur Freunde und Bekannte erwarten ihn, sondern auch seine Familie, die durch den frühen Tod seines älteren Bruders im vergangenen Jahr ein schweren Schlag hinnehmen musste.

„Inmitten dieser verrückten und ungewissen Zeit, in Kombination mit einigen familiären Umständen bei mir, ist es viel wert für einen Berliner Jungen wie mich, zu Hause zu sein“, sagt Lô in der Mitteilung der Münchner und ergänzt in der Berliner Bekanntmachung: „Meine Familie und meine Freunde sind mir sehr wichtig, und sie jetzt dauerhaft in meinem Umfeld zu haben, ist neu für mich in meiner Profikarriere und etwas, worauf ich mich sehr freue.“

Ebenso neu wird es für Lô, nun erstmals in seiner Laufbahn das Trikot von Alba Berlin zu tragen. In seiner Jugend hatte der Charlottenburger nur für die kleineren Berliner Vereine Central Hoops und DBV Charlottenburg gespielt. „Da hatte ich das Gefühl, dass ich in meiner Jugendkarriere etwas übersehen wurde“, sagte Lô vor einem Jahr dem Tagesspiegel.

[Mehr guten Sport aus lokaler Sicht finden Sie – wie auch Politik und Kultur – in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Hier kostenlos zu bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Das war nach seinen Leistungen in den vergangenen Jahren, in denen der Aufbauspieler mit dem schnellen Schritt und den explosiven Bewegungen sich zu einer festen Stütze des Nationalteams und einem gestandenen Euroleague-Profi spielte, kaum mehr möglich.

Umso bemerkenswerter ist es nun für Alba, dass sich ein Spieler dieser Güteklasse für die Berliner entscheidet und dazu sogar dem Erzrivalen den Rücken kehrt. Die Verpflichtung geht wohl ohne jede Übertreibung als Königstransfer dieses Sommers durch und sorgt auf den kleinen Positionen des Berliner Kaders nach dem Abgang von Leistungsträger Martin Hermannsson für mehr als adäquaten Ersatz.

Alba Berlins Abgänge im Sommer 2020

Martin Hermannsson (Aufbau; Valencia BC, Spanien)

(Aufbau; Valencia BC, Spanien) Makai Mason (Aufbau; Basquet Manresa, Spanien)

(Aufbau; Basquet Manresa, Spanien) Kenneth Ogbe (Aufbau/Flügel; Bamberg, Deutschland)

(Aufbau/Flügel; Bamberg, Deutschland) Rokas Giedraitis (Flügel; Baskonia Vitoria-Gasteiz, Spanien)

(Flügel; Baskonia Vitoria-Gasteiz, Spanien) Tyler Cavanaugh (Flügel; Teneriffa, Spanien)

(Flügel; Teneriffa, Spanien) Landry Nnoko (Center; Roter Stern Belgrad, Serbien)

„Ich habe mich für Berlin entschieden, weil ich mich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen möchte“, sagt Lô. „Bei Alba habe ich die besten Möglichkeiten dazu. Dabei in meine Heimatstadt zurückzukehren, ist natürlich etwas Besonderes für mich.“

Mehr zum Thema Basketballprofi Maodo Lo im Interview „Ich bin Hardcore-Berliner“

Denn Maodo Lô und Berlin, das ist nach wie vor eine große Liebe. „Berlin ist mein Zuhause – meine Freunde, meine Familie, meine Kindheit, meine Erinnerung, mein Alles“, hat er vergangenes Jahr gesagt. Seine nüchterne Feststellung: „Ich bin Hardcore-Berliner.“